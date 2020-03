Miley Cyrus, il nuovo album è “She Is Miley Cyrus”

Un album “super rock’n’roll”. Così Miley Cyrus ha definito il suo nuovo disco, che si chiamerà “She Is Miley Cyrus” è che è atteso per l’uscita nei prossimi mesi. L’album sarebbe dovuto uscire nel 2019, poi un’operazione alle corde vocali ha costretto l’artista a posticipare il tutto. La cantante è tornata a far sentire la propria voce in una intervista ad un programma radiofonico australiano. «Ho delle musica che suona super rock’n’roll e sono eccitata all’idea di condividerla, ma non manca molto». Nel corso della chiacchierata Miley Cyrus ha anche raccontato di aver lavorato a “due, tre canzoni” dell’album insieme a Mark Ronson, già collaboratore di Miley Cyrus per il singolo “Nothing Breaks Like A Heart” del novembre 2018. Così descrive il disco l'ex Hannah Montana: «Vibrazioni tipo Joan Jett, semplicemente riportando il rock’n’roll. Adesso ho il taglio di capelli di mio papà, sono contenta di portare anche questo. Se il 2019 era per i cuori infranti, il 2020 è per chi infrange i cuori».

Le anticipazioni di “She Is Miley Cyrus” e l’ipotetica tracklist

Un assaggio di “She Is Miley Cyrus” i fan l’hanno già avuto con i brani “Mother's Daughter" e "Slide Away" diffusi dalla cantante rispettivamente nel mese di giugno e di agosto 2019. Sempre nel 2019 l’artista americana ha dato alle stampe l’ep “She is Coming”, che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere seguito quest’anno dagli altri due ep “She Is Here” e “She Is Everything”: “She Is Miley Cyrus” non sarebbe altro che la composizione dell’intera trilogia. Unendo i pezzi disseminati strada facendo, è possibile ricomporre il nucleo di brani che dovrebbe far parte del disco:

“She Is Coming”

Mother’s Daughter Unholy D.R.E.A.M (feat. Ghostface Killa) Cattitude (feat. RuPaul) Party Up the Street (feat. Swae Lee & Mike Will Made It)

Altre tracce

American Dream Bad Karma Coldblooed Golden G String Mary Jane Naked (feat. Cardi B) Never Be Me Play With Fire (feat. Shawn Mendes) Sagittarius Slide Away Victoria

Il ritorno dell’ex Hanna Montana

Destiny Hope Cyrus, in arte Miley Cyrus, ha solo 28 anni ma il nuovo sarà il settimo disco in studio per lei. Una carriera precocissima la sua, iniziata da ragazzina al cinema: nel 2003, infatti, a soli 11 anni ha una parte nel film “Big Fish” di Tim Burton. Il successo arriva però a cavallo tra il 2006 e il 2007, quando diventa protagonista della serie tv di Disney Channel Hannah Montana. Proprio nel 2007, sfruttando l’onda del successo televisivo, la Cyrus lancia il suo primo disco, “Meet Miley Cyrus”. Un cd doppio con dieci canzoni per la seconda stagione di “Hannah Montana” e dieci scritte e prodotte specificatamente per il lancio discografico. L’album vende 10 milioni di copie e la lancia nell’empireo quando non ha ancora 16 anni di età. Da lì in avanti un’escalation di successi dietro l’altra e anche un progressivo cambio di immagine, che l’ha portata verso l’essere sempre più icona sexy: nel 2013 il periodico statunitense Maxim l’ha eletta donna più hot del mondo. Il suo maggior successo discografico è dello stesso anno con l’uscita del singolo “Wrecking Ball”, hit da numero 1 in svariati paesi del mondo.