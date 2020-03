Le trasparenze della vita sono sinceramente...Mostro

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Fa sempre specie incontrare un artista alle 10 del mattino. Perché, anche se i tempi cambiano e la moderazione impera condizionata da eccessi di perbenismo, nell'immaginario il musicista vive la notte e dorme la mattina. Mostro, all'anagrafe Giorgio Ferrario, rapper di Roma centro, è un altro che sfata questo mito. Anche perché la notte la ha dedicata a pubblicare, a sorpresa, in digitale il suo album Sinceramente Mostro, che nel formato fisico arriverà il 27 marzo.



Giorgio orario anomalo per te, considerato che dobbiamo parlare del tuo album più intimo.

So essere molto professionale, le interviste le affronto con massima concentrazione. E poi ho fatto il bravo ieri sera. Il lavoro che volevo fare con questo disco era raccontarmi con la massima trasparenza.

Riesci a rendere universali sensazioni e situazioni personali.

Prima c’era un personaggio ora ho sfondato il muro della titubanza e mi racconto come Giorgio, questo secondo me lo rende universale.

I fantasmi che lasci fuori?

La mia musica è sempre una rivalsa e stavolta ho tagliato fuori il mio passato e per la prima volta racconto il mio presente. Non ho più paura.

E se l’abisso ti rifà l’occhiolino che fai?

Rido e avanti.

Sei tu il nuovo re?

Quando si tratta di rappare posso dire di sì.

Canti che non credi in Dio anche se in certi momenti della tua vita avresti voluto un sostegno: in cosa credi?

Credo nell’energia delle persone e un po’ nel destino. Non credo che iniziamo e finiamo qui. Non basta fare una cosa bene devi crederci e sapere che funzionerà. Ho dovuto accettare un botto di cose per definire me stesso in tutti i sensi. Io ora so che sono questo ci sono arrivato dopo un lungo viaggio.

In Fuck Life ti togli qualche sassolino…

Anche se è molto parlato ha sonorità rap e io ho la mentalità rap. Sono molto diretto ma nella scrittura semplice e il brano è divertente pur senza un ritornello.

Dici che leggi solo poesie: quali? Come le scegli?

Non solo. Ora mi sto dedicando alla narrativa americana moderna. Per le poesie mi fascio scegliere da loro, entro in una libreria e ne apro tanti aspettando quello che mi porta dentro di se. In questo periodo sto leggendo molti poeti italiani, per fortuna tanti scrivono ancora bene nel nostro paese.

Quali sono i posti dove stai bene?

In studio. La magia è quando tu fai un lavoro che nessuno fuori conosce. Quando chiudo la porta dello studio c’è solo la mia creatività

La città è una brano d'amore che unisce nostalgia e determinazione.

Racconta il mio modo di gestire l'amore nelle relazioni. In questo caso è stato troppo: l’amore è grande come una città ed è talmente grande che ci perdiamo. La storia è finita ma la città resta grande.

Più ci provi più non trovi una strada: eppure sembra che la hai trovata, è una provocazione?

Non volevo un disco bastano tutto sul fatto che sto bene, anche io ho i momenti dove non capisco che le cose vanno bene. Per essere sincero il dubbio della ricaduta deve esserci.

L’amore è sinonimo di guai?

Ci siamo vicini ma non sempre. E’ un tema delicato che necessita di cose oggettive che lo supportino: rispetto, educazione, complicità: se una viene a mancare diventa un problema.

Quanti artisti hai visto crollare come la tua Britney nel 2007?

Sono un fan dei mental breakdown, forse un giorno capiterà anche a me. Certo che se trovassi uno che sbrocca come lei dovrei farci una canzone, mai vista una come lei!

Cosa puoi anticiparmi del tuo The Warriors Tour che partirà il 18 aprile da Milano preceduto da una serie di instore?

Sarà una cosa diversa per me. Avremo una band sul palco e dunque sarà una chiave più forte e più suonata. Questa situazione proporrà pezzi vecchi rinfrescati e dunque sembreranno nuovi. Vedrete che atmosfera fresca sul palco.