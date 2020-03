Maluma, rinviato il concerto di Milano al 31 marzo

Tra i tanti concerti rinviati nelle ultime settimane c’è anche quello di Maluma in programma il 7 marzo al Mediolanum Forum di Assago e che fa parte del “Maluma World Tour”. Lo spettacolo live è stato rinviato al 31 Marzo dopo le disposizioni emanate dall’ultimo Consiglio dei Ministri che hanno vietato ogni tipo di evento e competizione sportiva in luoghi pubblici o privati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a causa del coronavirus. La D’Alessandro e Galli e il management di Maluma, così come diffuso tramite un comunicato stampa, si sono subito adoperate per individuare una nuova data che permettesse al pubblico italiano di non rinunciare allo show di Maluma. Ovviamente i biglietti per il concerto del 7 Marzo rimarranno validi per il nuovo appuntamento del 31 Marzo. Lo spettacolo sarà incentrato sui più grandi successi dell’artista e sulle canzoni dell’ultimo album “11:11” pubblicato a maggio. Accompagnato dalla band e da 12 ballerini, lo spettacolo prevede effetti laser e giochi pirotecnici a fare da contorno.

La possibile scaletta del concerto del 31 marzo

Il “Maluma World Tour” è iniziato il 6 settembre da San Diego. Da febbraio è iniziata la leg europea dello spettacolo con una scaletta variegata alternando i migliori successi di Maluma con alcuni brani dell’ultimo album. Secondo gli ultimi concerti l’artista potrebbe seguire questa setlist:

Mala mía Corazón Vente pa' ca No se me quita Chantaje Borro cassette 11 PM Sin contrato Créeme HP X- Remix El préstamo Cuatro babys La temperatura Carnaval Felices los 4

Oltre 46 milioni i follower di Maluma, ufficialmente l’artista latino più seguito su Instagram. Il cantante di “Sin contrato” e “Felices los 4” può contare anche su 23 milioni di follower su Facebook e 22 milioni di iscritti al suo canale YouTube dove i suoi video hanno superato i 9 miliardi di visualizzazioni. Il “Maluma World Tour” sta replicando il successo dell’ultimo tour mondiale di Maluma, capace di vendere oltre 1 milione di biglietti.

L’ultimo album di Maluma

L’ultimo album dell’artista colombiano è “11:11” uscito il 17 maggio. Composto da 16 brani vede la partecipazione di tantissimi artisti come Ricky Martin in “No Se Me Quita”, l’artista portoricano di reggaeton e latin rap Ozuna sulle note di “Dispuesto” e Nicky Jam per “No Puedo Olidarte”. Tra le altre collaborazioni presenti anche, il duo portoricano Zion & Lennox, Ty Dolla Sign, Chencho, Farina e Madonna presente nel singolo “Soltera”. Questa la tracklist di “11:11”: