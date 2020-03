Lady Gaga, il nuovo album è “Chromatica”

Circoletto rosso sul calendario alla data del 10 aprile per i fan di Lady Gaga. È questa infatti la data di uscita del nuovo album della popstar americana, che si chiamerà “Chromatica”. Il sesto progetto in studio della popstar esce a distanza di quasi quattro anni dal precedente album, “Joanne”, pubblicato il 21 ottobre 2016. Il disco è già in pre-order sulle principali piattaforme digitali. Secondo quanto è stato svelato fino ad ora, il disco uscirà in diversi formati: oltre a quello digitale e al cd, ci saranno diverse edizioni limitate di vinili in vari colori. «Ci sono tutti i colori e tutti i suoni. In un certo senso è un modo per parlare di inclusività – ha detto Lady Gaga in una intervista a proposito del suo nuovo lavoro – “Chromatica” è uno stato d’animo, e il mio stato d’animo attuale». Non ancora svelata la tracklist dell’album, l’unica certezza è che il singolo “Stupid Love” sarà la terza traccia del disco.

Il singolo di lancio “Stupid Love”

È uscito il 28 febbraio il singolo che lancia la volta verso “Chromatica”. Si tratta di “Stupid Love”. Lady Gaga è tornata e lo ha fatto con un brano che la riporta alla dance pop e alle sonorità dei primi dischi della star. Nel video (che dopo cinque giorni dal lancio ha già sfondato il muro delle 23 milioni di views) Miss Germanotta è metà umana e metà aliena, e in un'esplosione di colori si trasforma in un’eroina che converte all'amore le tribù intergalattiche in guerra. Sembra uscita direttamente dagli anni 90 tra capelli e make-up rosa da guerriera che rimanda chiaramente a un personaggio che può essere un incrocio tra Sailor Moon e un Power Ranger. Se la canzone si conosceva già, perché per colpa di un hacker è ormai online da fine gennaio, con la pubblicazione delle prime immagini del video su YouTube, si è scoperto che è stato girato con un iPhone 11 Pro e diretto dal regista Daniel Askill.

Una carriera da Oscar

Un album di inediti di Lady Gaga mancava dal 2016, ma in questi tre anni e mezzo non si può certo dire che la stella più luminosa del pop mondiale non si sia data da fare. A metà strada tra i due album, infatti, Gaga si è portata a casa un premio Oscar per la miglior canzone originale con “Shallow”, composta per il film “A Star Is Born” del quale è stata anche l’attrice protagonista. Il brano è stato pubblicato come singolo il 27 settembre 2018, mentre la colonna sonora è uscita come album il 5 ottobre 2018 schizzando subito in vetta alla Billboard 200, quinto album consecutivo di Lady Gaga a centrare l’obiettivo. L’Oscar 2019 è stato sicuramente l’apice di una carriera in continua ascesa per la cantante di origini siciliane (suo bisnonno è emigrato da Naso, provincia di Messina, a inizio Novecento), che era esplosa come fenomeno globale con l’uscita del suo primo singolo “Just Dance” nel 2008. Da allora un’irresistibile escalation che continua ancora oggi, oltre un decennio dopo.