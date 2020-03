Prozac+, le canzoni più famose

Quella dei Prozac+ è stata la storia di una delle rock band italiane di maggior successo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. La voce profonda di Eva Poles, il basso suadente della compianta Elisabetta Imelio e i testi caustici di Gian Maria Accusani hanno fatto del gruppo un elemento di culto dell’underground italiano. Ecco le 10 canzoni più famose della loro carriera:

Acida

Angelo

Colla

Betty Tossica

GM

Superdotato

Un minuto per sempre

Il mondo di Piera

Pastiglie

Criminale

Acida

Senza ombra di dubbio la canzone più famosa dei Prozac+, quella che li ha consegnati al successo di massa. “Acida” esce nel 1998 come singolo di lancio del loro primo disco per una major, “Acido Acida” uscito per la Emi. Il singolo vende 250 mila copie solo nell’estate di quell’anno diventando un vero tormentone e facendo da traino anche all’album, che si prende il disco di platino. L’eco lunga di quel successo arriva fino ad oggi: sul canale YouTube ufficiale della band il video ha oltre 6 milioni di views.

Angelo

“Angelo” è il singolo di lancio del terzo album dei Prozac+, quel “3Prozac+” che esce nel 2000 e che ha la pressione di dover confermare il gruppo dopo il clamoroso botto di “Acido Acida”. Il brano e il disco non raggiungono mai il successo dei predecessori, ma “Angelo” resta certamente una delle canzoni più amate dai seguaci della band.

Colla

Terzo e ultimo singolo estratto da “Acido Acida” del 1998. La canzone parla della volontà della cantante di possedere una "colla" per poter aggiustare magicamente tutti gli errori commessi in passato, anche se è piuttosto percepibile il doppio senso con un altro degli scopi per cui viene utilizzata, ovvero quello di inalarla come sostanza stupefacente per "stare bene" e per "andar fuori". I temi legati all’uso delle droghe sono ricorrenti nei testi dei Prozac+, soprattutto nella prima fase della loro carriera.

Betty Tossica

A proposito di droghe: ce n’è a bizzeffe in “Betty Tossica”, singolo che esce nel 1997 e che è il primo vero successo della band pre-Acida. Il brano esce in coppia con la cover di “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes e diventa presto uno dei più amati dai fan, al punto che Eva e soci decideranno di inserirlo prima in una nuova edizione del loro primo album, “Testa plastica”, e poi di ripescarlo e includerlo come traccia finale di “Acido Acida”.

GM

Il primo singolo dei Prozac+ con Accusani alla voce. La canzone parla di un amore quasi disperato, dove il cantante dice tutto quello che farebbe per la ragazza che ama. Esce subito dopo “Acida” e ovviamente non può arrivare ai successi di cotanto predecessore.

Superdotato

“Superdotato” è il secondo singolo tratto da “3Prozac+”, quello che segue l’uscita di “Angelo”. Una feroce critica a chi si sente superiore agli altri e la ostenta fino a diventare ridicolo.

Un minuto per sempre

Terzo e ultimo singolo da “Miodio” del 2002, penultimo disco della band. Un pezzo nel quale i Prozac+ ritrovano la verve degli esordi.

Il mondo di Piera

Secondo singolo estratto da “Miodio”, brano che ritrova Accusani alla voce. Brano che parla di una ragazza che scappa dalla sua vita di provincia per andare a caccia di se stessa… Dove non lo sa neanche lei.

Pastiglie

Uno dei primissimi brani del gruppo, pubblicato come singolo nel 1996 e distribuito in sole 300 copie vendute solo ai live del gruppo quando ancora la celebrità era lontana. Finirà poi nell’album “Testa plastica”.

Criminale

“Criminale” è il brano che apre “Miodio” e non esce mai come singolo, ma raggiunge una certa notorietà dopo che Sergio Rubini ne canta una strofa in una scena del film “La forza del passato” di Piergiorgio Gay.