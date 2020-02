Ecco The Other Side il singolo di Sza e Justin Timberlake

È disponibile in digitale The Other Side (from Trolls World Tour) , il coinvolgente singolo frutto del lavoro di SZA , artista da 9 nomination ai Grammy Awards, nominata agli Academy Awards e ai Golden Globes, e di Justin Timberlake , vincitore di 10 Grammy, 4 Emmy e nominato agli Academy Awards. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale che rende omaggio ai video Hip- Hop anni ’90 e vede SZA e Justin Timberlake ballare e divertirsi davanti a un obiettivo fisheye ( https://www.youtube.com/watch?v=C5RrNaCfUXE )

The Other Side (from Trolls World Tour) è il primo singolo estratto dalla colonna sonora Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack), in uscita il 13 marzo e già in pre-order (https://VA.lnk.to/TWT). Il singolo è stato scritto appositamente per il film da Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons e Solana Rowe (SZA) e prodotto da Timberlake e Göransson. Justin Timberlake torna nelle vesti di produttore esecutivo insieme al compositore e produttore, vincitore di Grammy e Academy Award, Ludwig Göransson. Timberlake ha scritto e composto le basi musicali per il film, che coinvolgono anche parte del cast e alcuni dei più importanti artisti del momento come Kelly Clarkson, Anderson Paak, Mary J. Blige, Anna Kendrick, George Clinton, Dierks Bentley, Anthony Ramos e molti altri.

“Ero così emozionata di essere stata invitata a prendere parte a questo progetto con Justin – racconta SZA – è stato entusiasmante condividere il processo creativo con lui e con tutto il team. Questa energia si può ritrovare sia nella canzone che nel videoclip. Non vedo l’ora che le persone lo vedano”.

“È stato un processo così divertente, scrivere e produrre per questo progetto - ha detto Timberlake - Riunire insieme creativi di varie discipline e generi è stata la cosa che più mi ha gratificato. Creare qualcosa che serve sì al film ma al tempo stesso che possa esistere come progetto a se stante è stata una sfida, resa ancora più eccitante dalla possibilità di lavorare con tutti gli altri fantastici artisti che ci hanno aiutato a mettere insieme tutto questo”.



Trolls World Tour Original Motion Picture Soundtrack fa seguito alla colonna sonora di successo di Trolls, il celebre film di animazione targato DreamWorks che ha sbancato il botteghino nel 2016, anche questa prodotta da Timberlake. La colonna sonora includeva la super hit multiplatino CAN’T STOP THE FEELING!, il brano più venduto del 2016, che ha debuttato alla prima posizione della Billboard’s Hot 100, vincitore di un Grammy® Award come “Best Song For Visual Media” e conquistato diverse nomination, tra cui quelle agli Academy Award®, ai Golden Globe e molte altre. CAN’T STOP THE FEELING! ha raggiunto importanti traguardi anche in Italia ottenendo la certificazione 5xplatino e diventando il brano più trasmesso dalle radio nel 2016.