Pfm in concerto a Grosseto: info e scaletta

Penultimo concerto della tranche di febbraio per la Pfm, che venerdì 28 salirà sul palco del Teatro Moderno di Grosseto con il suo spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè. La città toscana è in fermento per l’arrivo della band e di biglietti alla struttura di via Tripoli ne sono rimasti pochissimi: ce ne sono solo in I Platea numerata al prezzo di 55 euro, mentre gli altri settori sono già sold out. Il concerto inizierà alle ore 21.

Un 2020 tra De Andrè e il Night of the Prog

L’emergenza coronavirus ha costretto anche la Pfm a ridisegnare pesantemente la coda finale del tour, che si sarebbe dovuta esaurire con lo spettacolo di sabato 29 febbraio a Roma e che invece vedrà la band di nuovo in pista anche nel mese di maggio per recuperare le date rinviate nei giorni passati. Di Cioccio e colleghi chiuderanno quindi il “Pfm canta De Andrè Anniversary” tra il 19 e il 24 maggio recuperando le date di Milano, Brescia e Padova, per le quali restano validi i biglietti già acquistati in precedenza. La Premiata Forneria Marconi ha però confermato già anche il primo appuntamento della sua estate ed è di assoluto prestigio: si tratta della partecipazione come headliner al “Night of the Prog” al Loreley Amphitheater di Sankt Goarshausen, in Germania. Si tratta di uno dei (se non il) più importanti festival prog del pianeta e il gruppo vi parteciperà come una delle band di spicco della giornata conclusiva. Intanto è stato confermato che tornerà nelle sale cinematografiche per un giorno, l’11 marzo, “Fabrizio De André e Pfm – Il concerto ritrovato”, il film costruito sul concerto della band insieme al cantautore ligure nella sua Genova del 3 gennaio 1979. Nei tre giorni di proiezione nei cinema di tutta Italia è subito balzato alla numero uno della classifica degli incassi. Segno di una attenzione crescente verso una parte importantissima della musica italiana dello scorso secolo che è ancora tremendamente attuale. Di seguito, tutti i concerti della Pfm al momento confermati:

Venerdì 28 febbraio – Grosseto, Teatro Moderno

Sabato 29 febbraio – Roma, Auditorium Conciliazione SOLD OUT

Martedì 19 maggio – Milano, Teatro dal Verme SOLD OUT

Venerdì 22 maggio – Brescia, Gran Teatro Morato

Domenica 24 maggio – Padova, Gran Teatro Geox

Domenica 19 luglio – Sankt Goarshausen, Night of The Prog

La probabile scaletta

Come anticipato, la Premiata Forneria Marconi eseguirà dal vivo molti dei grandi successi di Fabrizio De Andrè, con il quale hanno condiviso parte del percorso artistico. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Per farsi un’idea di quello che dovrebbe essere il concerto, ecco la scaletta del live dello scorso 5 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona: