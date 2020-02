Morgan in concerto a Foligno: info e scaletta

Prima esibizione post Sanremo per Morgan, che venerdì 28 febbraio salirà sul palco dell’auditorium San Domenico di Foligno (PG) per un suo personalissimo tributo a David Bowie. Insieme a lui sul palco le voci e gli strumenti degli White Dukes, band che negli scorsi anni accompagnò anche l’altro ex Bluvertigo Andy in un tour analogo. La band è composta da Michele Lombardi alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e due voci Clara Danelon e Andrea Pegoraro a voci e cori. Si tratta del secondo appuntamento del cartellone di Foligno Musica, che ha già visto sul palco Fabio Concato e che da qui ad aprile vedrà i live, tra gli altri, anche di Iosonouncane e Colapesce. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, anche se la Platea è già sold out: restano in tutto una decina di posti liberi in Tribuna al prezzo di 32,20 euro. Orario di inizio previsto per le 21.30.

Il 2020 di Morgan

Sanremo doveva essere il momento del rilancio per Morgan, dopo un nuovo disco più volte annunciato (l’ultimo inedito è “Per persempre” di maggio 2019) e mai rilasciato e i problemi personali che ha dovuto fronteggiare negli ultimi tempi. E invece si è consumata la rottura in diretta tv con Bugo e ora l’ex Bluvertigo si rimette in carreggiata con ciò che sa fare meglio: salire sul palco e cantare. Per ora le date in programma sono tre. Dopo il live dedicato a Bowie di Foligno, Marco Castoldi tornerà a maggio con due appuntamenti dedicati a Fabrizio De Andrè in compagnia dei Voltalacarta band formata da musicisti professionisti accomunati dalla grande passione per De André, che ha scelto una scaletta composta per la maggioranza dei brani dai meravigliosi arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi, anche per celebrare i 40 anni dallo straordinario concerto con De André, che resta tutt'ora uno dei più grandi avvenimenti della storia musicale italiana. L’ensemble Voltalacarta è formato da Simone Bertogna (voce), Clara Danelon (voce), Massimo Pasut (basso), Marco Locatelli (chitarra), Marco Vattovani (batteria), Dider Ortolan (fiati), Oscar Pauletto (violino), Luigi Buggio (tastiere). I biglietti per tutti e tre i concerti sono in vendita sul circuito Ticketone. Di seguito il calendario completo:

Venerdì 28 febbraio – Foligno, Auditorium San Domenico (con gli White Dukes)

Martedì 5 maggio – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine (con i Voltalacarta)

Mercoledì 6 maggio – Padova, Gran Teatro Geox (con i Voltalacarta)

La possibile scaletta

A 73 anni dalla nascita di David Bowie e a quattro anni dalla sua scomparsa, Morgan e i The White Dukes arrivano con un tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni. Iniziativa accolta con entusiasmo da Morgan, per il quale eseguire la musica di David Bowie e raccontare le sue gesta e aperture visionarie è un gesto quasi dovuto; con il racconto della sua vita attraverso le sue facce e suoi travestimenti. Li accomunano la bellezza immortale, la “creatività libera ed estrema”, la teatralità intrinseca e quell’essenza tra Eros e Thanatos che li mitizza. Con una personalità eclettica come quella di Morgan, è difficile ipotizzare quale sarà la scaletta del concerto, ma possiamo prendere spunto sbirciando tra alcuni dei brani eseguiti lo scorso 11 gennaio sul palco di Treviso: