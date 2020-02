Fasma in concerto, due date evento per presentare l'album

Dopo l’ottima esibizione al Festival di Sanremo 2020, Fasma è stato premiato dal pubblico che ha permesso al rapper di conquistare le classifiche Fimi e Spotify. La sua “Per sentirmi vivo” è tra le canzoni più apprezzate del momento, una grande soddisfazione per Fasma e che valorizza la scelta fatta di esibirsi sul palco del teatro Ariston. Lo stesso artista non ha mancato di sottolinearlo in una pubblicazione sui social: “Noi abbiamo vinto! Ci dicevano che non potevamo farlo, con chi volevamo farlo… E poi noi l’abbiamo fatto! Siamo saliti sul palco più importante del panorama italiano, con la nostra musica e con la nostra famiglia senza cambiare quello che siamo ogni giorno. Siamo arrivati e questo è l’importante… E lì dove ancora non siamo arrivati, arriveremo grazie alla musica!”

Fasma in concerto a Roma e Milano

Il 28 febbraio esce “Io Sono Fasma”, l’attesissimo nuovo album di Tiberio Fazioli, questo il vero nome di Fasma. Ovviamente tra i brani presenti ci sarà anche “Per sentirmi vivo”: “Il nuovo album nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere sarà un album particolare, ci siamo noi al 100%, c’è Gigi, il mio migliore amico, che mi accompagna anche sul palco. Tutta questa musica è partita dall’amicizia. Questo album vuole far capire agli altri che tutti possono essere Fasma, io poi non sono nessuno”. Per presentare al pubblico il nuovo album, l’artista ha annunciato due date evento ad aprile a Roma e Milano per il “Io sono Fasma live”. Questi i dettagli sui due concerti e i biglietti per assistere:

Venerdì 3 aprile 2020 - Roma, Teatro Centrale

Orari:

Apertura Porte: 19.30

Inizio Live: 20.30

Prezzo Biglietto:

Posto Unico: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Domenica 5 aprile 2020 - Milano, Magazzini Generali

Orari:

Apertura Porte: 19.30

Inizio Live: 20.30

Prezzo Biglietto:

Posto Unico: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

I biglietti per assistere ai concerti di Fasma sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 26 febbraio nei punti vendita TicketOne ma sono già acquistabili online sul sito TicketOne.it dalle ore 14.30 di venerdì 21 febbraio.

La carriera di Fasma

Fasma ha iniziato la sua carriera musicale a 14 anni e si è fatto notare nel 2016 grazie alla crew WFK da lui fondata insieme al produttore GG e il manager Tommy l’Aggiustatutto. Il successo arriva con i singoli “Marylin M.” (che totalizza oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 15 milioni di streaming su Spotify e viene certificato disco d’oro), “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” insieme all’amico Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è stato tra i più ascoltati sul web con circa 41 milioni di stream. Nel 2019 arriva la decisione di partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte: “Non ho detto voglio andare a Sanremo, abbiamo detto sentendo il brano che andava bene e che Sanremo poteva essere una vetrina importante”. Sull’album, in un’intervista a Sky Tg24, ha dichiarato: “Non è autocelebrativo ma provo a raccontare che tutti possono essere Fasma. E' un disco di forti emozioni, ci sono io in ogni traccia”.