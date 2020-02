Negrita in concerto a Pescara: info e scaletta

Tornano in Abruzzo i Negrita, che dopo il concerto dello scorso 31 luglio a Francavilla al Mare stavolta sbarcano a Pescara per una delle ultime date del loro “25th anniversary tour”. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: esauriti i Palchetti, ci sono posti in Galleria (40,25 euro), Secondo settore (46 euro) e Primo settore (51,75 euro). Orario di inizio previsto per le 21, il concerto si terrà nella Sala 1, quella principale dello stabile di via Caduta del Forte.

Il “Negrita 25th anniversary Tour – La Teatrale: Reset celebration”

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Il 2020 si apre con un tour nuovo di zecca, naturale seguito dei due recenti giri teatrali caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica. La nuova serie di date è partita dalla “casa” della band, Arezzo, e la vede tornare on the road da gennaio per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al sessantanovesimo Festival di Sanremo. “La Teatrale: Reset Celebration” vede i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da “Reset”, album campione di vendite che quest'anno festeggia vent'anni e che per l'occasione è stato ristampato (per la prima volta anche in vinile). Il 31 gennaio, invece, sono uscite le versioni in vinile di altri tre grandi successi della band, ovvero l’esordio “Negrita”, datato 1994, “Radio Zombie” del 2001 e “L’uomo sogna di volare” del 2005. Annullato causa coronavirus, intanto, il concerto di Milano al Teatro dal Verme originariamente in programma venerdì 28 febbraio. Di seguito, tutte le date in programma, con biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire da 32 euro:

Martedì 25 febbraio – Pescara, Teatro Massimo

Mercoledì 26 febbraio – Bologna, Auditorium Manzoni

Sabato 29 febbraio – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 2 marzo – Verona, Teatro Filarmonico

La possibile scaletta

Per quanto riguarda la scaletta del concerto, sono annunciate una ventina di canzoni, da “Ho imparato a sognare” a “Gioia infinita” e anche qualche inedito: «Il tour teatrale elettroacustico ci ha permesso di riarrangiare tutti i nostri brani, anche per noi è come fossero nuovi perché cambia tutto nell’interpretazione, viene fuori la vera essenza della canzone e si crea magia con il pubblico», ha detto Cesare in una intervista. Stare seduti non sarà facile: «Non credo che il pubblico starà seduto per molto, di solito con “Radio Conga” le sedie diventano roventi». Sicuramente, trattandosi di una celebrazione, la band pescherà a piene mani da “Reset”, l’album datato 1999 che diede ai Negrita la notorietà di massa con hit come “Mama Maè” e “In ogni atomo”. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist del concerto, la lista delle canzoni eseguite dai Negrita nel concerto di Parma dello scorso 20 febbraio: