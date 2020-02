È uscito mercoledì 19 febbraio “It’s a Raid”, il singolo di Ozzy Osbourne con la partecipazione di Post Malone che fa da lancio al nuovo disco dell’ex Black Sabbath “Ordinary Man”, fuori venerdì 21 febbraio. Si tratta del secondo singolo estratto dal primo disco in 10 anni da parte di Osbourne, facendo seguito alla title track firmata insieme a Elton John. «È stato molto divertente da fare anche se è molto diverso dagli altri miei album. L’abbiamo registrato velocemente, cosa che non facevo dal primo album dei Black Sabbath. Questo processo, così diverso, mi è piaciuto molto» ha detto il cantante a proposito del suo nuovo album. Il padrino dell’heavy metal e il rapper di Syracuse avevano duettato insieme anche nel singolo “Take What You Want”, incluso sia nell’ultimo album di Post Malone “Hollywood’s Bleeding”, pubblicato lo scorso 6 settembre, che nel nuovo disco di Osbourne.

Rinviato il tour nordamericano, Bologna per ora resta

Intanto i fan italiani di Ozzy Osbourne sono in fibrillazione per le condizioni di salute del loro beniamino. L’artista britannico ha il morbo di Parkinson e deve sottoporsi a ulteriori cure. Era atteso sul palco per un concerto ad Atlanta, Georgia, verso la fine di maggio, ma tutto il tour nordamericano è stato cancellato. Lo ha annunciato lo stesso ex frontman dei Black Sabbath con un post sul suo sito ufficiale: «Sfortunatamente, dovrò andare in Svizzera per un trattamento fino ad aprile e il trattamento dura sei-otto settimane». Il tour è stato quindi cancellato «per continuare a riprendermi da vari problemi di salute che ho dovuto affrontare nell’ultimo anno». Per ora restano invece confermare tutte le date europee, compresa l’unica in Italia, quella del 19 novembre 2020 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per la quale i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone: i prezzi vanno da 57,50 a 80,50 euro, tagliandi disponibili in tutti i settori ad eccezione del Secondo settore gradinata numerata.

Il testo di “It’s a Raid”

Di seguito il testo completo di “It’s a Raid”, il singolo che vede Ozzy Osbourne duettare con Post Malone:

[Ozzy Osbourne]

It's a raid

Oh, no

Hide everything

I hear them breathing on my telephone

I know I'm never alone

I been to places you should never go

God's really Satan and he's waiting for you out there



Hideaway, I've been locked up for seven days

I'm never coming out (Woo, woo)

Wide awake, I feel my heart accelerate

I'm never coming down (Woo, woo)

Mama said, "You can't kill what's already dead"

And all the feds are waiting for me somewhere

Hideaway, I've been locked up for seven days

I'm never coming out (Woo, woo)

Everybody wants me, everybody wants me



[Post Malone]

Outside my window, there's a silhouette

My rifle's right beside my bed

Hold on, I'm runnin' out of cigarettes

Fuck



[Ozzy Osbourne & Post Malone]

Hideaway, I've been locked up for seven days

I'm never coming out (Woo, woo)

Wide awake, I feel my heart accelerate

I'm never coming down (Woo, woo) (Down)

Mama said, "You can't kill what's already dead"

And all the feds are waiting for me somewhere

Hideaway, I've been locked up for seven days

I'm never coming out (Woo, woo)

Everybody wants me, everybody wants me



(I've been locked)

You're missing your fucking head (Yeah)

Everything I am (Everything I am)

Everything I want to be (Hold on)

Everything I am (Get louder)

Won't you come along with me? (Come along with me)

Attack

(Yeah)

I want to see you go fucking animal (Like a grade A psycho)

Go fucking crazy, hahaha (Woah)

Woah, who fuckin' is this?

Knew it was fuckin' motherfuckers

It's a raid



Hideaway, I've been locked up for seven days

I'm never coming out (Woo, woo)

Wide awake, I feel my heart accelerate

I'm never coming down (Woo, woo)

Mama said, "You can't kill what's already dead"

And all the feds are waiting for me somewhere

Hideaway, I've been locked up for seven days (Seven days)

I'm never coming out (Shit)



I see the police, shit

Don't pull that fifty fuckin' round, fuckin' judge

Get out and fuckin' run

Run, run, run, run, run, run

Attack

It's a raid, everybody out

Fire (Woah)

Fuck you all.