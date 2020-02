Dasty Dafreak il nuovo singolo è 1POPPUNK!: il video

Sono un bimbo con una mente anarchica.

Direi che questa frase estratta dal singolo racchiude perfettamente quello che sono, quello che è Dasty Dafreak, un ragazzo classe ’94 della periferia di Milano a cui nella vita sono stati imposti dalla società e dalle varie istituzioni metodi “prestampati” di pensiero comune. A dirla tutta non ci sono mai stato a questo “gioco”, ho sempre voluto fare tutto il contrario di quello che gli altri volevano impormi o si aspettavano da me. Più volte mi hanno detto che il pop-punk non è di moda o non è apprezzato. Forse hanno ragione, ma sapete una cosa…me ne sbatto altamente ed oltre che andare avanti a fare questo genere gli dedico pure una canzone.



Così è nata “1POPPUNK!”.



Perché per ogni persona che disprezza questo genere, ci sono altri 10 gasati e in fissa per la reunion dei My Chemical Romance. Questa canzone è una canzone d’amore, è un grido di rabbia, è un canto nostalgico, è il sogno dello sfigato della scuola di diventare una Rockstar. Voglio riportare in vita il genere di musica che ha cresciuto me e tantissime altre persone per poi affievolirsi.



Beh sappiate solo che il punk è tornato in città, ed è qui per restarci.



Questo è il primo singolo in collaborazione con la label “Sorry Mom!” e uscirà il 21 Febbraio su tutti i Digital Stores. Per la realizzazione di questo pezzo devo ringraziare NeroArgento, un grande musicista, amico e ormai per me un fratello maggiore che ha prodotto questo brano. E’ più di un anno che lavoriamo assieme e vi assicuro che tutto questo è solo la punta dell’iceberg. A curare il MIX e MASTER del singolo sono stati Gianluca Veronal e Andrea Rock all’Attitude Studio, che ringrazio per il lavoro gigante che hanno fatto per rendere questo pezzo una HIT