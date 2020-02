Dopo Sanremo 2020, Levante torna in tour in Italia ed Europa: tutte le date annunciate per la prossima estate

Si aggiungono nuove date al “Magmamemoria MMXX tour” di Levante, che passerà l’estate sui palchi con concerti nei club di sei città europee e nei più importanti festival italiani. Oltre agli appuntamenti già annunciati, la cantautrice porterà la sua musica il 10 luglio a Brescia in Piazza della Loggia, il 17 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) al Sogliano Summer Festival, il 23 luglio a Montesilvano (PE) al Terrasound e l’8 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce. Di seguito il calendario completo.

Levante: tutte le date del “Magmamemoria MMXX tour”

È un 2020 ricco d’impegni per la cantautrice del nuovo pop italiano: Levante si è esibita per la prima volta sul palco dell’Ariston, gareggiando tra i big del Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom” (classificatosi al dodicesimo posto), e ora è pronta a tornare in tour in Italia ed Europa. Dopo il grande successo del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), andato in scena lo scorso novembre, Levante tornerà sui palchi accompagnata dalla sua band di sempre. A maggio 2020 il “Magmamemoria MMXX tour” arriva in Europa, sei le città dove Levante si esibirà nei principali live club: Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid e Barcellona. A luglio il ritorno a casa, in Italia, per prendere parte ai più importanti festival estivi dal nord al sud del Paese: il 2 luglio sarà ospite della preview del Goa Boa Festival di Genova, il 10 luglio appuntamento a Brescia in Piazza della Loggia, il 17 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) al Sogliano Summer Festival, il 23 luglio a Montesilvano (PE) al Terrasound, il 30 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma, l’1 agosto a Patti Marina (ME) in occasione dell’Indiegeno Fest e l’8 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce. I biglietti per assistere agli show del “Magmamemoria MMXX tour” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 20 euro + diritti di prevendita e variano in base al posto scelto e alla location selezionata. Ecco tutte le date in calendario per il “Magmamemoria MMXX tour”:

13 maggio - Bruxelles – VK

14 maggio - Amsterdam - Q Factory

16 maggio - Londra - O2 Academy Islington

18 maggio - Parigi - Cafè de la danse

30 maggio - Madrid - Sala Shoko

31 maggio - Barcellona - Festival Itmakes

02 luglio - Genova - Goa Boa Festival // Preview 2020

10 luglio - Brescia - Piazza della Loggia

17 luglio - Sogliano al Rubicone (FC) - Sogliano Summer Festival

23 luglio - Montesilvano (PE) - Terrasound

30 luglio - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica

1 agosto - Patti Marina (ME) - Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach

8 agosto - Lecce - Oversound Music Festival

Magmamemoria MMXX: la riedizione sanremese dell’ultimo album firmato Levante

Quest’anno Levante ha esordito sul palco dell’Ariston, presentando al pubblico di Sanremo il brano “Tikibombom”, da lei stessa scritto e prodotto da Antonio Filippelli. Il singolo sanremese è stato inserito in “Magmamemoria MMXX”, edizione speciale dell’ultimo album della cantautrice contenente 31 tracce in un doppio CD. Tra le canzoni inserite nel disco, oltre alle originali già presenti di “Magmamemoria”, anche quattro bonus track e “Magmamemoria live”, registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lo scorso novembre. L’album deluxe edition “Magmamemoria MMXX” è stato pubblicato il 7 febbraio 2020.