Brit Awards 2020, ecco tutti i vincitori

I tabloid inglesi l’hanno già ribattezzata la serata dei Black British Talent. I Brit Awards 2020 hanno infatti celebrato il successo di Stormzy, Mabel e Dave che hanno ottenuto finalmente ciò che meritavano. Alla O2 Arena di Londra si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi musicali più ambiti nel Regno Unito giunti ormai alla 40 esima edizione (la fotogallery). La serata ha visto anche le performance dal vivo di Lewis Capaldi, Mabel, Lizzo, Rod Stewart, Harry Styles, Stormzy e Billie Eilish, che ha cantato per la prima volta dal vivo la canzone “No Time to Die”, colonna sonora del nuovo film della saga di James Bond. La cantante, che ha dominato i Grammy Awards di quest’anno, si è esibita insieme al fratello Finneas O’Connell, Johnny Marr degli Smiths e Hans Zimmer. Billie Eilish ha anche ottenuto il premio di miglior artista femminile internazionale battendo Ariana Grande, Camila Cabello, Lana del Rey e Lizzo.

Il successo di Lewis Capaldi

Grande protagonista dell’evento è stato Lewis Capaldi, a pochi giorni dalla sua esibizione come ospite al Festival di Sanremo 2020. L’artista scozzese ha conquistato il premio come nuovo artista dell’anno e come miglior canzone (“Someone you loved”). La migliore artista femminile è invece Mabel che ha battuto Charli XCX, FKA twigs, Freya Ridings e Mahalia. I Foals vincono il premio come miglior gruppo del 2020 e battono i giganti Coldplay e Bastille. L’album dell’anno invece è “Psychodramma” del rapper Dave che supera a sorpresa Lewis Capaldi ed Harry Styles. Infine come miglior artista maschile internazionale è stato premiato Tyler, the Creator, preferito tra gli altri a Bruce Springsteen e Post Malone. Ecco la lista con tutti i premiati e gli altri candidati dei Brit Awards 2020:

Male Solo Artist

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy (VINCITORE)

Female Solo Artist

Charli XCX

FKA twigs

Freya Ridings

Mabel (VINCITRICE)

Mahalia

Best Group

Bastille

Bring Me the Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals (VINCITORI)

Best New Artist

Aitch

Dave

Lewis Capaldi (VINCITORE)

Mabel

Sam Fender

Rising Star

Celeste

Song of the Year

AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Calvin Harris and Rag’n’Bone Man – “Giant”

Dave and Burna Boy – “Location”

Ed Sheeran and Justin Bieber – “I Don’t Care”

Lewis Capaldi – “Someone You Loved” – (VINCITRICE)

Mabel – “Don’t Call Me Up”

Mark Ronson and Miley Cyrus – “Nothing Breaks Like a Heart”

Sam Smith and Normani – “Dancing With a Stranger”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – “Just You and I”

Mastercard Album of the Year

Dave – Psychodrama (VINCITORE)

Harry Styles – Fine Line

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Stormzy – Heavy is the Head

International Male Solo Artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator (VINCITORE)

International Female Solo Artist