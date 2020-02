Adele, il nuovo album uscirà a settembre 2020

Da “ Chasing Pavements ” a " Set Fire To The Rain ” passando per “ Hello ”, quale sarà la nuova hit mondiale di Adele ? Stando a un video trapelato sul web, il ritorno della cantante sarebbe davvero prossimo.

di Matteo Rossini

Adele si prepara per il grande ritorno. Stando al video pubblicato sui social nelle ultime ore, la voce di “Hello” sarebbe pronta per tornare in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Scopriamo insieme i dettagli.

Adele: il successo

Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo dell’ultimo decennio. Nel corso degli anni la cantante britannica ha collezionato numerosi successi diventando un fenomeno mediatico senza precedenti. L’artista, nata il 5 maggio 1988 a Tottenham, ha dominato le chart internazionali con singoli e album in grado di vendere milioni di copie.

Il suo ultimo lavoro “25”, pubblicato il 20 novembre 2015, ha ottenuto undici dischi di platino per aver venduto più di dieci milioni di copie soltanto anglo Stati Uniti d’America, simbolo del successo straordinario della voce di “Chasing Pavements”; tra i suoi brani più celebri troviamo “Set Fire To The Rain”, "Someone like You”, "Turning Tables”, “Send My Love (To Your New Lover)”, "Rolling in the Deep" e "When We Were Young”.

Adele: l’annuncio del nuovo album

Negli ultimi mesi si è parlato molto del possibile ritorno discografico di Adele, ma ora non sembrerebbero esserci più dubbi. Infatti, nelle ultime ore un video riguardante la cantante ha fatto il giro del mondo. Il filmato, dalla durata di pochi secondi, sarebbe stato registrato in occasione del matrimonio di un’amica della cantautrice inglese, in sottofondo è possibile udire la voce di Adele confermare: “Aspettate il mio album per settembre”.

Il video ha subito entusiasmato i fan della cantate (qui potete trovare le foto del suo nuovo possibile fidanzato) che non vedono l’ora di poter ascoltare nuova musica.

Al momento la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione per smentire o confermare tale notizia. A questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire tutti i prossimi sviluppi.