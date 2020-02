Un concerto-evento nella sua città, Civitanova Marche, per festeggiare l’ingresso nel mondo dello spettacolo. Il Comune della cittadina marchigiana ha voluto organizzare una serata tutta per Sofia Tornambene, la giovane vincitrice della tredicesima edizione di X Factor: il live, ad ingresso gratuito, si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 21.15 al Teatro Rossini. Una serata con tanta musica ma anche racconti e testimonianze che ripercorreranno la vita del giovane astro nascente della musica nostrana.

Chi è Sofia Tornambene, figlia d’arte

Nata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, nel 2003, Sofia Tornambene in arte Kimono (dalla sua passione per il karate), studia e suona pianoforte, chitarra e batteria. La sua passione per la musica è nata grazie al padre. Giovanni è un musicista jazz molto apprezzato anche oltre i confini nazionali: ha lavorato con gente come Danilo Rea e Ramberto Ciammarughi, oltre ad aver calcato i palchi di Aarhus, in Danimarca. Ha raccontato di essere stata attratta dal palcoscenico fin da bambina. Aveva solo 3 anni, infatti, quando è salita sul palco per cantare “Marilù” accanto al padre. Da circa tre anni si impegna anche nella scrittura, raccontando nelle canzoni le sue esperienze personali. I gusti musicali di Sofia spaziano da Michael Jackson e Freddie Mercury a Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Nel 2019 arriva la prima grande occasione: la partecipazione a Sanremo Young, dove si classifica al terzo posto dietro a Tecla Insolia e Eden. Nel talent condotto da Antonella Clerici ha l’occasione di duettare con artisti affermati come Povia e Shade, ma il successo vero arriva a X Factor, cui partecipa nel team di Sfera Ebbasta. Al talent show presenta il suo inedito “A domani per sempre”, con un testo a detta dei giudici molto maturo, dal momento che l'ha scritto a soli 14 anni.

Il testo di “A domani per sempre”

Chissà se in occasione del live, Sofia anticiperà qualche altro brano inedito dal futuro album che uscirà per la Sony Music, etichetta con la quale ha firmato come “premio” per la vittoria a X-Factor. Non mancherà di sicuro “A domani per sempre”, il brano che l’ha catapultata nella musica che conta e il cui video su Youtube ha raggiunto le 1,4 milioni di visualizzazioni. Di seguito, il testo della canzone:

Quanto traffico in testa

Sembra già lunedì

Quante nuvole in faccia, il cielo in HD

Sono sempre in attesa

Di quello che io non so

So che il mio giorno migliore è quello che vivrò

E la radio che passa una hit anni Ottanta

Vent'anni più di me

E il vento spettina soltanto i pensieri

Ma te ne freghi e balli in punta di piedi

Finché non vedi

Un aeroplano nella sera

La nazionale sembra una frontiera

Che mi avvicina più a te

E poi domani, poi domani, poi domani

Io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

Ma te la immagini quell'atmosfera

Sembra la scena di un film

Non dire sempre che per sempre non è niente

Dimmi a domani per sempre

Quanto caos nelle testa, è perfetto così

Dentro a una tempesta suonano i Police

E la radio che passa una hit anni Ottanta

Vent'anni più di me

E il vento spettina soltanto che cadi

Ma te ne freghi e balli in punta di piedi

Finché non vedi

Un aeroplano nella sera

La nazionale sembra una frontiera

Che mi avvicina più a te

E poi domani, poi domani, poi domani

Io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

Ma te la immagini quell'atmosfera

Sembra la scena di un film

Non dire sempre che per sempre non è niente

Dimmi "a domani per sempre"

Dimmi "a domani per sempre"

Un aeroplano nella sera

La nazionale sembra una frontiera

Che mi avvicina più a te

E poi domani, poi domani, poi domani

Io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

Ma te la immagini quell'atmosfera

Sembra la scena di un film

Non dire sempre che per sempre non è niente

Dimmi "a domani, a domani per sempre".