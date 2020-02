Francesca Michelin ha svelato la cover e la data di uscita del nuovo disco “Feat ” che si prepara a conquistare le classifiche del Bel paese. Scopriamo insieme il messaggio scritto dalla voce di “Vulcano”.

di Matteo Rossini

Francesca Michelin è pronta per il grande comeback. La giovane stella della musica italiana ha appena annunciato l’uscita del nuovo disco tramite un post sul suo profilo Instagram che ha raccolto migliaia di like in pochissime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Francesca Michelin: il grande ritorno La cantante si prepara all’imminente ritorno. La voce di “Nessun grado di separazione” ha appena annunciato l’uscita del quarto album in studio che avrà il compito di bissare il successo del precedente “2640”, certificato con un disco d’oro per aver venduto più di 50.000 copie su suolo italiano. Nelle scorse settimane la cantante ha pubblicato l’esplosivo singolo “Cheyenne”, in collaborazione con Charlie Charles, che ha avuto il compito di aprire la sua nuova era discografica. La canzone ha subito riscosso un grandissimo successo conquistando il pubblico e la critica che hanno apprezzato la continua voglia di sperimentazione dell’artista; numerosi consensi anche per il video ufficiale che al momento conta più di 2.800.000 di visualizzazioni su YouTube.

Francesca Michielin: il nuovo album è “Feat”

Pochi minuti fa Francesca Michelin ha svelato la copertina e la data di uscita di “Feat” che vedrà la luce il 13 marzo 2020. La cantante ha presentato il nuovo progetto discografico scrivendo un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che vanta oltre 610.000 follower.

L’artista ha dichiarato: “Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi.

Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell’Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perche non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero”.

Infine Francesca Michelin ha concluso: “Questo progetto è stato un lavoro impegnativo e ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione tra quei due mondi, natura e urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura. ‘FEAT’ fuori il 13 marzo”.