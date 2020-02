Concerto J-Ax a settembre a Milano: la data

Si chiamerà “Il concerto ReAle”, riprendendo il nome del suo ultimo album. J-Ax tornerà dal vivo la prossima estate per un’unica data: sabato 19 settembre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone e per l’occasione il palasport di Assago è stato diviso in cinque settori dai nomignoli molto particolari: Reame Rosa (ossia il parterre in piedi, prezzo del biglietto di 36,80 euro), Reame Giallo (Tribuna numerata Anello A, 40 euro), Reame Azzurro (Tribuna gold numerata Anello B, 40 euro), Reame Viola (Anello B laterale numerato, 35 euro) e Reame Fucsia (Anello C numerato, 30 euro). I prezzi attuali sono in offerta Early Bird per i primi 30 giorni di prevendita, poi ci saranno incrementi di circa 5 euro su tutti i settori. Il concerto inizierà alle ore 21, con apertura porte prevista per le 19.

L’instore tour, poi la mini crociera

Di fatto, J-Ax ha deciso una mossa abbastanza particolare per promuovere il suo nuovo album, “ReAle”: non un vero e proprio tour, ma prima un instore tour a metà tra il firmacopie e il live, quindi l’esclusiva mini-crociera concerto a bordo della Costa Magica. Cinque giorni e quattro notti con partenza da Savona il 10 maggio, tappe a Barcellona e Marsiglia e rientro a Savona il 15 maggio. Il viaggio sarà ancora più bello con una colonna sonora speciale, come quella di J-Ax, che terrà un live esclusivo in mezzo al mare. Ritmo, rime studiate e incisive, energia, entusiasmo, volume: iniziare un viaggio così sarà un’esperienza unica. Di sera una vacanza all’insegna della musica, dei party e degli show imperdibili. Di giorno l’occasione di esplorare le bellezze di Barcellona e Marsiglia. Cinque giorni di eventi e di sorprese, un calendario incessante di appuntamenti per vivere a mille ogni minuto della giornata. Al rientro dalle città, dj set e happy hour, per entrare subito nel clima giusto prima del live dell’ex Articolo 31. Prezzo della crociera? 399 euro a persona.

Il travolgente successo di “ReAle”

Intanto, comunque, il suo nuovo disco “ReAle”, uscito il 24 gennaio dopo esser stato lanciato nell’esclusiva serata al Blue Note di Milano, sta spopolando. Nelle prime due settimane si è subito piazzato alla numero 1 degli album più venduti in Italia e l’artista non ha certo contenuto l’emozione, facendola vibrare sui suoi canali social. «La verità è che io mi sento ancora quel campione di inadeguatezza che vedete nella foto e mi aspetto sempre il peggio, specialmente quando tutti mi considerano “arrivato”: quindi la notizia mi ha riempito di sorpresa e gioia.

In questo business fatto di hype, plays, views e “viralitá” è bello vedere che l’impegno e la passione contino ancora tanto. Mi avete dimostrato un’altra volta il vostro supporto e prometto che in cambio ci metterò sempre più “sangue”. Grazie nipoti». Questa la tracklist di “ReAle”: