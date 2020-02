Quest’estate Carmen Consoli sarà protagonista sul palco della magica Arena di Verona: il 25 agosto 2020 andrà in scena lo spettacolare concerto per festeggiare i 25 anni di carriera della cantantessa. All’evento, intitolato “25 anni mediamente isterici” prenderanno parte anche numerosi amici e colleghi di Carmen Consoli: Elisa e Irene Grandi saranno con lei sul palco, insieme agli ospiti già annunciati Samuele Bersani e Max Gazzè.

Carmen Consoli all’Arena di Verona: gli ospiti e le info sul concerto

Tra le voci femminili che hanno rivoluzionato la musica italiana, Carmen Consoli si prepara a festeggiare in grande i suoi primi 25 anni di carriera. Un percorso artistico ricco e intenso, che il prossimo 25 agosto la porterà sul magnifico palco dell’Arena di Verona per un concerto evento che si preannuncia spettacolare. Una serata unica e senza repliche, per oltre tre ore di musica live scandite da un’orchestra sinfonica di cinquanta elementi; uno show durante il quale Carmen Consoli sarà accompagnata sul palco dalla presenza di colleghi e amici che l’hanno affiancata nel suo viaggio artistico. I primi ospiti ad essere annunciati sono stati Max Gazzè e Samuele Bersani, mentre ora si aggiungono al cast i nomi di Elisa e Irene Grandi. Queste due grandi artiste hanno già collaborato con la cantautrice siciliana per “La signora del quinto piano #1522”, singolo per sostenere #telefonorosa contro la violenza sulle donne, oltre ad aver duettato con lei nei rispettivi brani “Alle porte del sogno” (Irene Grandi) e “Promettimi” (Elisa). Per quanto riguarda le collaborazioni con Max Gazzè, ricordiamo il duetto nel brano “Il motore degli eventi” e la registrazione di cori e chitarre nell’album del cantautore romano “Tra l’aratro e la radio”. Carmen Consoli ha duettato anche con Samuele Bersani in una delle più celebri canzoni dell’artista romagnolo (bolognese d’adozione): “Giudizi universali”, versione del brano presente nell’album live “La fortuna che abbiamo”. Al concerto evento in programma all’Arena di Verona prenderanno parte anche altri ospiti, ancora da svelare.

Carmen Consoli all’Arena di Verona: i biglietti

I biglietti per assistere al concerto evento di Carmen Consoli all’Arena di Verona, “25 anni mediamente isterici”, in programma il 25 agosto 2020, sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita ed eventuali commissioni di servizio escluse): gradinata non numerata 35 euro + d.p., gradinata numerata 2 anello 40 euro + d.p., gradinata numerata 1 anello 50 euro + d.p., poltrona numerata 60 euro + d.p., poltronissima numerata 70 euro + d.p., esauriti i posti in poltronissima gold numerata. Il concerto di Carmen Consoli all’Arena di Verona è soggetto alla nuova normativa che prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso e il successivo controllo del titolare del biglietto all'ingresso dell'evento. La procedura di eventuale cambio nominativo è consentita fino alle ore 13:00 del giorno dell'evento, online sul sito di Ticketone e presso i punti vendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ogni cliente.