Mika in concerto: le nuove date del tour estivo

Dopo il suo primo tour in Italia nei principali palazzetti dello sport, che ha avuto luogo nel corso dell’inverno, e dopo la recente partecipazione, in qualità di super ospite, all’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo, Mika ha annunciato che il suo “Revelation Tour 2020” proseguirà con un’altra serie di appuntamenti dal vivo. Una serie di concerti che troveranno cornice anche nei festival e nelle arene italiane, nel corso di questa estate. Il tour appena annunciato accompagnerà la pubblicazione dell’ultimo album del cantante di origini libanesi, “My Name Is Michael Holbrook”. Di seguito, tutte le informazioni per arrivare preparati ai nuovi concerti di Mika in programma nell’estate del 2020.

I nuovi concerti estivi del tour di Mika

Mika ha annunciato tre nuovi concerti, che andranno in scena mercoledì 15 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia, nel corso di Umbria Jazz, martedì 4 agosto al teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, e giovedì 6 agosto al parco dei suoni di Riola sardo, in provincia di Oristano. I biglietti per le nuove date sono già in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. Quanto al concerto in programma a Umbria Jazz, sono disponibili al prezzo di 30 euro per la gradinata non numerata, a 50 euro per il secondo settore numerato e a 70 euro per il primo settore numerato. Quanto allo spettacolo di Taormina, i tagliandi si trovano a 50 euro per la cavea non numerata, a 70 euro per la cavea numerata, a 95 euro per la tribuna numerata e a 115 euro per la poltronissima. Infine, per lo spettacolo in programma in provincia di Oristano, i biglietti si trovano al doppio prezzo di 40 euro per il posto in piedi e di 50 euro per il posto a sedere.

Il tour di Mika nell’estate 2020

I tre nuovi appuntamenti dal vivo del tour di Mika si aggiungono al concerto già annunciato in programma lunedì 10 agosto all’Arena di Verona e i cui biglietti sono disponibili ai seguenti prezzi, sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici: a 35 euro un posto per la gradinata non numerata, a 55 euro per le poltroncine del secondo anello, a 60 euro per le poltroncine del primo anello, a 65 euro per le poltrone, a 70 euro per le poltronissime, a 75 euro per le poltronissime gold e, infine, a 80 euro per le poltronissime platinum. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi relativi ai diritti di prevendita. È probabile che, trattandosi di una prosecuzione del “Revelation Tour”, i nuovi appuntamenti non vedranno delle importanti variazioni nella scaletta che sarà proposta, che quindi dovrebbe ripetere quella dei concerti già andati in scena nei palazzetti dello sport italiani. Ovviamente, però, non è escluso che Mika decida comunque di apportare delle modifiche al repertorio da proporre, per regalare al suo pubblico uno spettacolo diverso da quello già visto in inverno, subito dopo l’uscita del suo ultimo disco.