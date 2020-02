Gianni Morandi in concerto a Bologna: info e scaletta

Sono otto nello stesso luogo: sono i concerti che Gianni Morandi terrà al teatro Duse di Bologna, le tappe del suo tour “Stasera gioco in casa”. Una serie di spettacoli che avranno luogo da metà febbraio a fine marzo in uno dei teatri più importanti della città di origine di Gianni Morandi. Di seguito tutte le informazioni e la scaletta dei concerti e l’elenco dei prossimi appuntamenti, per arrivare preparati.

Gianni Morandi in concerto a Bologna: le info

Il prossimo concerto di Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna, il primo del lungo tour, avrà luogo giovedì 13 febbraio. L’orario di inizio dello spettacolo, così come quello dei 7 appuntamenti successivi, è in programma per le 21. I biglietti per tutto il tour sono in vendita sul sito di Viva Ticket, presso i punti vendita autorizzati e nei botteghini del teatro Duse. Quanto al primo concerto, è ancora possibile acquistare i tagliandi per la seconda galleria e per i palchi con visibilità ridotta, entrambi in vendita a 41.73 euro, e poi per i palchi, con i biglietti disponibili a 57.78 euro. I prezzi sono comprensivi dei costi della prevendita e delle commissioni di servizio.

Gianni Morandi in concerto a Bologna: la scaletta

Definire con esattezza la scaletta degli 8 concerti di Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna è quasi impossibile, dato che la residency deve ancora iniziare. Tuttavia è molto probabile che nel corso delle serate il cantante di Bologna deciderà di proporre alcune tra le canzoni più celebri del suo repertorio, soprattutto in considerazione del fatto che i concerti non sono legati all’uscita di un suo nuovo album. È facile, quindi, che nel corso della serata troveranno posto brani come “Occhi di ragazza”, “Vita”, “Scende la pioggia”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Andavo a cento all’ora”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “In ginocchio da te”, “Uno su mille” e “Un mondo d’amore”. Di seguito, la scaletta dell’ultimo tour di Gianni Morandi:

Dobbiamo fare luce Se perdo anche te Una vita che ti sogno Occhi di ragazza Vita Che meraviglia sei Scende la pioggia Grazie perché Ultraleggero Al bar si muore / La mia nemica amatissima / Chimera / Il giocattolo / La fisarmonica / Ma chi se ne importa / Non son degno di te Se ti sembra poco Io sono un treno / Bella signora Caruso Mediterraneo Solo insieme saremo felici Varietà Canzoni stonate Lettera Questa vita cambierà / C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones Se non avessi più te Un solo abbraccio Tenerezza / Belinda / Andavo a cento all’ora / Se puoi uscire una domenica sola con me / Si fa sera / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte / In ginocchio da te In amore Uno su mille Un mondo d’amore

Gianni Morandi: le date al teatro Duse di Bologna

Dopo il primo appuntamento di giovedì 13 febbraio, il tour di Gianni Morandi a Bologna proseguirà con il concerto di giovedì 20 febbraio, per terminare giovedì 26 marzo. Di seguito, i concerti di Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna: