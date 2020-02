Dopo la partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, Elettra Lamborghini sta per dare il via a un instore tour che farà tappa in tutta Italia. Ai fan verrà presentato il nuovo album “Twerking Queen (el resto es nada)”, la speciale riedizione sanremese del debut album di Elettra, in uscita il prossimo 14 febbraio.

Elettra Lamborghini: tutte le date dell’instore tour

Elettra Lamborghini sarà ospite degli store di tutta la penisola per i firmacopie del suo nuovo disco “Twerking Queen (el resto es nada)”. L’instore tour prenderà il via lo stesso giorno d’uscita del disco, il 14 febbraio, da Milano, per poi continuare con tantissimi appuntamenti fino al prossimo 3 marzo. Ecco tutte le date annunciate per non perdersi gli incontri con Elettra Lamborghini:

Venerdì 14 febbraio 2020 - Milano@Mondadori Duomo – Ore 16.00

Domenica 16 febbraio 2020 – Viterbo@Mondadori – Ore 19.00

Lunedì 17 febbraio 2020 – Napoli@Feltrinelli Stazione Garibaldi – Ore 15.00

Lunedì 17 febbraio 2020 – Salerno@Feltrinelli CC Maximall Pontecagnano – Ore 18.30

Martedì 18 febbraio 2020 – Bari@Feltrinelli CC Santa Caterina – Ore 15.00

Martedì 18 febbraio 2020 – Andria@Mondadori – Ore 18.30

Giovedì 20 febbraio 2020 – Torino@Feltrinelli Le Gru – Ore 14.30

Giovedì 20 febbraio 2020 – Varese@Varese Dischi – Ore 18.30

Venerdì 21 febbraio 2020 – Roma@Diascoteca laziale – Ore 15.00

Venerdì 21 febbraio 2020 – Frosinone@Mondadori – Ore 18.30

Sabato 22 febbraio 2020 – Modena@Mondadori – Ore 15.00

Sabato 22 febbraio 2020 – Bologna@Mondadori – Ore 18.00

Domenica 23 febbraio 2020 – Biella@CC Gli Orsi – Ore 17.00

Lunedì 24 febbraio 2020 – Genova@Mondadori – Ore 17.00

Martedì 25 febbraio 2020 – Lucca@Sky & Stone – Ore 15.00

Martedì 25 febbraio 2020 – Firenze@Galleria Del Disco – Ore 18.30

Mercoledì 26 febbraio 2020 – Mestre@Mondadori CC Nave De Vero – Ore 15.00

Giovedì 27 febbraio 2020 – Palermo@Mondadori CC Forum – Ore 16.00

Venerdì 28 febbraio 2020 – Modica@CC La Fortezza – Ore 17.30

Sabato 29 febbraio 2020 – Rovigo@CC La Fattoria – Ore 17.00

Domenica 1 marzo 2020 – Verona@CC La Grande Mela – Ore 17.00

Lunedì 2 marzo 2020 – Brescia@Mondadori CC Elnos – Ore 18.00

Martedì 3 marzo 2020 - Rende(CS)@CC Metropolis – Ore 17.30

“Twerking Queen (el resto es nada)”, il nuovo album di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sta per pubblicare “Twerking Queen (el resto es nada)”, una speciale riedizione del suo precedente capitolo discografico. Oltre ai brani già contenuti nella versione originale di “Twerking Queen”, nell’album saranno presenti sei nuove tracce: il singolo sanremese “Musica (e il resto scompare)”, presentato anche nella versione “Musica (el resto es nada)”, il duetto con Myss Keta sulla cover di “Non succederà più”, il remix di “Maldito Día” firmato da Rkomi e quello di “Te Quemas” in collaborazione con Samurai Jay & Mambolosco, infine un inedito intitolato “Bombonera”. Ecco la tracklist completa di “Twerking Queen (el resto es nada)”, in uscita il 14 febbraio 2020: