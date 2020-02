Mara Venier sarà protagonista della serata finale del Festival di Sanremo 2020, e i suoi fan già si chiedono se ad applaudirla - in platea - ci sarà anche l’amatissimo Nicola Carraro.

Stanno insieme ormai da vent’anni, Mara e Nicola. Ma com’è iniziata e come si è evoluta questa loro storia d’amore?

Mara e Nicola, la nascita di un amore

Mara Venier e Nicola Carraro si sono conosciuti ad una cena organizzata da un’amica comune, Melania Rizzoli. «Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare. Tra me e me, però, sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita», ha ricordato Mara a proposito del loro primo incontro.

Tuttavia, non fu esattamente un colpo di fulmine. L’amore sbocciò un mese dopo, quando i due si ritrovarono a cena a Forte dei Marmi. E andò decisamente meglio che la prima volta («“Ho sentito parlare di lei, mi hanno detto che fa una buona pasta e fagioli”. A me, che in quel periodo con “Domenica in” ero la regina della domenica…», avrebbe poi raccontato Mara). Durante il secondo appuntamento scattò infatti il bacio, su iniziativa di Mara che - alzatasi per andare in bagno - fece uno scatto e lo baciò sulle labbra, lasciandolo senza parole.

Così nacque un amore adulto, solido, arrivato per entrambi dopo diverse altre storie: Mara Venier era stata sposata con Jerry Calà, Nicola Carraro con Adonella Colonna. «Sono stata molto fortunata, perché a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice», ha dichiarato la conduttrice tv. Che, il suo Nicola, l’ha sposato il 28 giugno 2006.

Le seconde nozze

Ora, sembra che per Mara e Nicola sia in arrivo un secondo matrimonio. «Me lo dice ogni mattina “Bagigia, risposiamoci”, e io gli rispondo “Perché non ce separamo, invece?”. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto», ha raccontato la Venier.

Che, ha dichiarato, potrebbe acconsentire a delle nozze bis se queste dovessero avvenire in spiaggia a Santo Domingo (dove il marito vive), circondati dagli amici più cari, in un’atmosfera hippy e rilassata.

Ora, ecco che Mara Venier è pronta a calcare il palco dell’Ariston. Dopo aver espresso la sua in merito alle polemiche scatenate dalle parole di Amadeus. «Tesa per Sanremo? Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano. Con quel “famoso passo indietro” Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto. Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno. Ero semisconosciuta e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di “Domenica In”, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io».