Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, come si suol dire. E se Amadeus oggi è sulla cresta dell’onda con il ruolo di conduttore del Festival di Sanremo 2020, un po’ di merito ce l’avrà anche sua moglie Giovanna Civitillo. Donna di spettacolo anche lei, in questi giorni è sbarcata a Sanremo sia per sostenere il marito che nel ruolo di inviata per una nota trasmissione Rai. Ma non è solo grazie all’essere moglie di Amadeus che la Civitillo è arrivata in tv. Anzi, proprio un programma tv fu galeotto per la nascita di un amore che si avvicina ai vent’anni.

I primi passi nel mondo dello spettacolo

Giovanna Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equestre, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset. La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma “L’eredità” condotto proprio da Amadeus. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. I due iniziano la loro storia nel 2003, storia che culmina nel 2009 con la nascita del figlio José Alberto e il matrimonio. Nel mezzo, la soubrette campana continua a lavorare come ballerina in molti programmi televisivi, aggiungendovi diversi spot pubblicitari e pure una piccola parte nel film di Carlo Vanzina “Il pranzo della domenica”.

La Civitillo oggi

Oggi Giovanna Civitillo (1,75 metri d’altezza) è una donna di 43 anni, è molto attiva su Instagram (la soubrette e Amadeus hanno un profilo unico che gestisce di fatto lei) e vive a Roma insieme al marito e al piccolo Josè. Spesso i tre sono in compagnia di Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus, nata dall’amore per Marisa Di Martino. La ragazza vive a Londra, ma quando può raggiunge l’Italia per stare con la famiglia. Innamoratissimo e molto legato alla moglie, Amadeus non ha mai nascosto il sogno di avere un altro figlio: “Non ci stiamo lavorando, ma non escludiamo di avere un altro bambino. Anzi – aveva spiegato a Gente qualche anno fa – devo solo avere una piccola pausa dal lavoro, senza stress. Del resto io faccio figli “lontani”. Alice aveva 11 anni quando è nato José. Ora lui ne ha 9 e ci chiede un fratellino. E pure un cane, li ama di tutte le razze. Magari arriveranno insieme e ci sarà una rivoluzione in famiglia”.