Ricchi e Poveri, Se m'innamoro: il testo della canzone

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020 tornano sul palco del teatro Ariston i Ricchi e Poveri. Il gruppo darà vita ad una reunion con la versione originale in quartetto a 50 anni da “La prima cosa bella”. Un evento storico atteso da tutti gli appassionati dei Ricchi e Poveri, tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, con più di 22 milioni di copie. Nati negli Sessanta come un quartetto polifonico, la formazione iniziale dei Ricchi e Poveri era composta da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Nel 1981 Marina lascia il gruppo per forti contrasti con Angela, ma i Ricchi e Poveri non perdono il successo e anzi conquistano subito il Festival di Sanremo con “Sarà perché ti amo” nella nuova formazione. Il trio è più consolidato e ottiene un grandissimo riscontro negli anni successivi diventando il secondo gruppo in Italia per album più venduti. Tra i brani più famosi del gruppo c’è “Se m’innamoro”, pubblicato nel 1985 e grande successo commerciale in tutta Europa. Scritto da Dario Farina e Cristiano Minellono, il brano ha vinto il Festival di Sanremo di quell’anno. Il 1985 resta tra i più importanti della storia del gruppo che conquistano oltre al Festival anche i Telegatti d'argento, un disco di platino e il premio Medien per il maggior numero di dischi venduti in Francia.

Il testo di “Se m’innamoro”

Questo il testo di “Se m’innamoro”, brano del 1985 dei Ricchi e Poveri e tra i successi più importanti della loro carriera:

In questo inverno sotto zero

Come un film in bianco e nero

Se mi innamoro

Metto il maglione e vado fuori

Col pennello e coi colori

E lo coloro

E poi ti porto dove vuoi tu

Un po' più in alto un po' più su

Dove nessuno ci troverà

Su nell'immensità

Se mi innamoro devo fare

Qualche cosa di speciale

Pensando a te aprire il cielo per scoprire

Dove il sole va a dormire e darlo a te

E voglio dire a chi non lo sa

Che so 'cause'è la felicità

Se m'innamoro ma poi perché

Continuo a dire se

Se m'innamoro, se m'innamoro

Se m'innamoro sarà di te

E canterò come canti tu

E ti darò qualche cosa in più

Se mi innamoro dentro di me

Darò la colpa a te

Ma guarda il mondo come è strano

Si stupisce se ti dico che ti amo

Ma se ci togli anche l'amore

Dopo averci tolto tutto, dove andiamo?

L'amore viene l'amore va

Senza l'amore come si fa

Ma se hai paura fai come me

Metti davanti un se

Se mi innamoro se mi innamoro

Se mi innamoro sarà di te.