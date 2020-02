Ricchi e Poveri, Che Sarà: il testo della canzone

I Ricchi e Poveri saranno tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il gruppo tornerà sul palco del teatro Ariston nella formazione originale con Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Una reunion a 50 anni di distanza dalla loro ultima apparizione da quartetto al Festival di Sanremo. Ovviamente il gruppo canterà i brani più famosi della loro incredibile carriera e non potrà mancare “Che Sarà” scritta da Jimmy Fontana, Franco Migliacci, Carlo Pes e Italo Greco. Classico della musica italiana, conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo del 1971 grazie ai Ricchi e Poveri e José Feliciano. Il brano permise al gruppo di superare i confini nazionali e andare in tour in Europa e negli Stati Uniti. Franco Migliacci ha raccontato che il brano fu ispirato al paese di Cortona, ma accomuna anche lo stesso José Feliciano che lasciò il paese collinare di Lares in Porto Rico per cercare fortuna a New York. Questo ha permesso a “Che Sarà” di diventare un "inno all'immigrazione" delle popolazioni latine. La canzone è entrata nelle classifiche d’Italia, Spagna, Francia, Olanda, Austria, Germania, Finlandia, Belgio, Turchia, Israele, Messico, Argentina, Puerto Rico, Svezia, Danimarca e Norvegia.

Il testo di “Che Sarà”

Questo il testo di “Che Sarà”, brano del 1985 dei Ricchi e Poveri e tra i successi più importanti della loro carriera:

Paese mio che stai sulla collina

Disteso come un vecchio addormentato

La noia l'abbandono niente

Solo la tua malattia

Paese mio ti lascio io vado via

Che sarà che sarà che sarà?

Che sarà della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente

Da domani si vedrà

E sarà, sarà quel che sarà

Amore mio ti bacio sulla bocca

Che fu la fonte del mio primo amore

Ti do l'appuntamento

Come e quando non lo so

Ma so soltanto che ritornerò

Che sarà che sarà che sarà?

Che sarà della mia vita chi lo sa?

Come porto la chitarra

Se la notte piangerò

Una nenia di paese suonerò

Gli amici miei son quasi tutti via

E gli altri partiranno dopo me

Peccato perché stavo bene

In loro compagnia

Ma tutto passa tutto se ne va

Che sarà che sarà che sarà?

Che sarà della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente

Da domani si vedrà

E sarà, e sarà, sarà quel che sarà

Che sarà che sarà che sarà?

Che sarà della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente

Da domani si vedrà

E sarà, sarà quel che sarà.