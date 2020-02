Irene Fornaciari, chi è la figlia di Zucchero

Irene Fornaciari , classe 1983, è una delle artiste più brillanti ed esplosive del panorama discografico. Riscopriamo insieme la sua carriera fatta di grandi successi come “ Grande mistero ” e “ Il mondo piange ”, entrambi presentati sul palco del Festival di Sanremo .

di Matteo Rossini

Un talento smisurato, un timbro unico e una personalità esplosiva. Irene Fornaciari è una delle artiste più poliedriche del panorama discografico, come dimostrato anche nel corso delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo dove ha portato classe, eleganza e brani accattivanti.

Irene Fornaciari: la carriera

Irene Natalie Fornaciari, questo il nome all’anagrafe, nasce il 24 dicembre 1983 a Pietrasanta in provincia di Lucca. Un cognome così importante e un’eredità musicale alle spalle di grande prestigio avrebbero potuto oscurare il talento della ragazza che ha invece preso in mano il destino staccandosi dalla figura di suo padre, uno dei più grandi artisti italiani di sempre, per costruire la propria carriera.

Irene si avvicina alla musica in tenera età mostrando subito grande amore e talento, a soli quindici anni registra il suo primo brano duettando con Zucchero sulle note di “Karma, stai calma”.

Irene Fornaciari: il Festival di Sanremo

Negli anni successivi Irene Fornaciari spazia tra la scrittura e la musica lavorando con alcuni degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma la grande esplosione mediatica arriva nel 2009 quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Spiove il sole”.

Nel 2010 la cantante ritorna sul palco del Teatro Ariston con l’emozionante ballad “Il mondo piange”, reinterpretata con Mousse T. e Suzie Furlonger nella serata dei duetti.

In seguito, Irene Fornaciari continua la sua carriera esibendosi in giro per l’Italia fino alla terza partecipazione al Festival di Sanremo, avvenuta nel 2012, con l’esplosiva “Grande mistero” che conquista immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica.

La sua ultima presenza alla kermesse musicale (qui potete trovare tutte le foto più belle del red carpet della settantesima edizione) è nel 2016 con la canzone “Blu”.