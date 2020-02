Dj e party della Milano Fashion Week

Venerdì 21 al Fabrique tornano i Tale Of Us, capaci con il loro marchio Afterlife di imporsi in tutto il mondo, da Ibiza a Miami, per tacere del loro album “Endless”, uscito nel 2017 su Deutsche Grammophon, una delle più importanti etichette discografiche mondiali di musica classica; sabato 22 all’Amnesia Milano in console lo svedese Adam Beyer, un gigante (in tutti sensi, è altro due metri) della techno, fondatore dell’etichetta discografica Drumcode, assai amata dai clubber e dai dj di tutto il mondo. Sempre sabato 22 Dixon al Volt e al Gate il quinto episodio della saga Milano Fashion Jungle, un party che si svolge sempre e soltanto durante la Milano Fashion Week. Questa volta in console l’eclettico Damian Lazarus, Jay Medvedeva e Ali + Bettina.



E se a Milano si festeggia la settimana della moda, nel resto d’Italia impazza il Carnevale. Venerdì 21 Dj Ralf torna al Peter Pan di Riccione; sabato 22 al Matis di Bologna torna la festa Inferno, Purgatorio e Paradiso, al Muretto di Jesolo in programma il party Febbre a 90, wAFF ospite speciale all’Audiodrome di Torino, RICHBITCH (il party urban del dj Ale Zuber) all’NRG Stars di Cesenatico, al Tenax di Firenze il guru della techno Jeff Mills e Francesco Farfa. Al MIA Clubbing di Porto Recanati, infine, dopo aver ospitato Gigi D’Agostino (sabato 15), sabato 22 è in programma il party Besame.