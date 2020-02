Calvin Harris, due nuovi singoli in uscita

Si intitolano “Hypnagogic (I Can’t Wait)” e “CP-1” i nuovi due singoli di Calvin Harris, usciti in formato digitale e che compongono l’EP “Love Regenerator 1”. Due brani con i quali il dj e produttore discografico scozzese vira a 360 gradi rispetto alle sue precedenti produzioni, compiendo un autentico viaggio musicale a ritroso, sino a riscoprire le sue radici dance degli anni novanta. Senza perdere assolutamente niente del suo proverbiale tocco magico che l’ha portato ad essere uno dei dj più pagati al mondo, terzo nella classifica 2019 secondo la rivista americana Forbes, assai specializzata in questo genere di chart: 38,5 milioni di dollari i suoi guadagni annuali in base all’ultima rilevazione. Tra le tantissime collaborazioni di Harris, ricordiamo in particolare quelle con Rihanna, Dua Lipa e Sam Smith.



Link audio e video:

Get Love Regenerator 1 Here: http://clvnhrr.is/LoveRegenerator1

Watch Hypnagogic (I Can’t Wait) Video: http://clvnhrr.is/LR_HG_Vid

Watch CP-1 Edit Video: http://clvnhrr.is/LR_CP1Edit_Vid