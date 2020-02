Sanremo 2020, la scaletta completa della prima serata

C’è grande attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus in quella che sarà la 70^ edizione della principale manifestazione musicale italiana. Come ormai noto, il presentatore avrà al proprio fianco svariate co-conduttrici, che si alterneranno di serata in serata, proponendo qualcosa di differente di volta in volta.

Non sono mancate polemiche in merito alla scelta delle co-conduttrici ma, soprattutto, alle parole di Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo la lista è ormai da tempo ufficiale. Ecco chi calcherà il palco dell’Ariston: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

Molte le voci che si sono susseguite sulle possibili presenze di grandi personaggi. Basti pensare a Monica Bellucci, annunciata ufficiosamente e poi cancellata dal programma. Confermato invece Tiziano Ferro, ospite fisso di questo Festival, con Amadeus che lo ha voluto fortemente in tutte e 5 le puntate in programma. Nel corso della settimana avremo poi modo di scoprire tutte le sorprese in serbo, che andranno ad alternarsi con le esibizioni dei Big e delle Nuove Proposte.

Sanremo, la scaletta della prima serata

Nella prima serata del Festival di Sanremo si esibiranno 12 artisti, ovvero la metà di quelli che prenderanno parte al concorso musicale. Stesso discorso per quanto riguarda le Nuove Proposte, quattro delle quali calcheranno il palco in questa prima serata. Spazio alla giuria demoscopica per quanto riguarda le votazioni dei singoli brani. Verrà poi stilata una classifica di gradimento per quanto concerne le Nuove Proposte.

Ci saranno delle sfide dirette, che portano i vincitori alla semifinale, prevista per venerdì 7 febbraio. Nessuna seconda chance invece per gli altri due, direttamente eliminati. Nella prima serata del Festival di Sanremo si esibiranno i seguenti artisti (ordine alfabetico):

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Per quanto riguarda le Nuove Proposte invece, ecco i quattro concorrenti che si sfideranno martedì 4 febbraio:

Eugenio In Via Di Gioia

Fadi

Leo Gassman

Tecla Insolia

In programma svariati ospiti in questa 70^ edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus. Sul palco dell’Ariston, nel corso della prima serata, ci sarà il cast del film “Gli anni più belli”, di Gabriele Muccino. Si tratta di Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone. Quest’ultima avrà modo di esibirsi, cantando alcuni brani tratti dal suo album “Fortuna”. Come detto, Tiziano Ferro sarà presente in tutte e cinque le serate del concorso. Grande attesa per l’artista, così come per il ritorno di Fiorello sul celebre palco, dove ha già portato scompiglio e risate negli anni passate. La prima serata vedrà anche il ritorno dell’amata coppia musicale composta da Al Bano e Romina Power, che presenteranno un brano inedito.