Chi è Joshua Radin

A distanza di tre anni dal suo ultimo concerto in Italia, il cantautore folk Joshua Radin tornerà ad esibirsi nel nostro Paese presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un ritorno in grande stile per l’artista che presenterà i brani del nuovo album “Here, Right Now”, il nuovo e ottavo progetto discografico della sua carriera. Il tema portante dell’album è la necessità di cogliere l’attimo, un messaggio autobiografico che lo stesso Joshua Radin ha spiegato con una metafora ben precisa. L’artista vede la sua carriera rappresenta dall’immagine di un cavallo che corre al galoppo così velocemente da lasciare solo una visione sfocata di sé. Il cantautore ha inoltre deciso di destinare l’intero ricavato proveniente da stream e download del singolo che dà il titolo all’album alla causa dell’adozione dei cani randagi.

L’incontro con Zach Braff e l’inizio della sua carriera

Nato in Ohio, ha studiato disegno e arti grafiche all’Università per poi spostarsi a New York e dedicarsi alla musica anche grazie al padre. Dopo aver ricevuto in dono una chitarra, ha iniziato a scrivere testi e musiche. La svolta arriva nel 2004 quando conosce l’attore Zach Braff, protagonista della serie tv “Scrubs”. Il suo primo brano “Winter” colpisce l’interprete del dr Dorian e viene scelta dal creatore dello show Bill Lawrence come brano portante in una scena del telefilm. Il binomio funziona e così lo stesso sceneggiatore usa ulteriori brani dell’artista come sottofondo a scene cruciali. La grande visibilità permette a Joshua Radin di farsi notare dal grande pubblico e così inizia anche a condividere il palco con Ed Sheeran, Sara Bareilles, Sheryl Crow e The Script. I suoi brani sono apprezzatissimi da sceneggiatori e creatori di spot pubblicitari e così la sua musica viene scelta in più di 150 tra film, spot pubblicitari e show.

Il successo con “Simple Times” e il feeling con le serie TV

Nel 2006 pubblica l’album di debutto “We Were Here” acclamatissimo dalla critica. I brani fanno parte della colonna sonora del film “The Last Kiss”, mentre “Today” viene scelta da Ellen DeGeneres e Portia de Rossi per il loro matrimonio. Il secondo album “Simple Times”, uscito due anni dopo, debutta direttamente al primo posto delle classifiche streaming statunitensi. Tra i brani più importanti spiccano "I'd Rather Be with You” e "Brand New Day". Telefilm e Tv Show pescano a piene mani dall’album e così i brani di Joshua Radin vengono scelti per le colonne sonore di Bones, Scrubs, House, Grey's Anatomy, One Tree Hill, Life Unexpected, 90210, Brothers and Sisters, American Idol e Packed to the Rafters. Dal 2010 al 2019 Joshua Radin pubblica ben sei album in studio e l’album live “Live from the Village”, confermandosi come uno dei talenti più apprezzati da pubblico e critica. Da sempre ha dichiarato che la sua musica è influenzata da artisti del calibro di Elliott Smith, Simon & Garfunkel e Nick Drake e il suo suono ha conquistato tantissimi vip dello show business americano. Semplicità e una voce calda sempre accompagnata dalla chitarra acustica, uno stile ben definito e riconoscibile fin dal primo ascolto.