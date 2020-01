Renato Zero in concerto a Roma: info e scaletta

Sta per concludersi, proprio là dove è iniziato, il “Zero il Folle in tour”. Renato Zero ha dato il via al tour di presentazione del suo nuovo album lo scorso novembre con ben sei date al Palazzo dello Sport di Roma, ed è esattamente nella stessa location della capitale che andrà in scena il gran finale di questa tournée. Doppio appuntamento con i concerti di Renato Zero: giovedì 30 e venerdì 31 gennaio. Ecco tutte le info per arrivare preparati agli show: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del live.

Renato Zero a Roma: tutte le info sui concerti

Renato Zero sta per concludere il tour di presentazione al pubblico di “Zero il Folle”, il suo nuovo album uscito il 4 ottobre 2019. La tournée, iniziata lo scorso novembre, ha fatto tappa nei palazzetti di tutta Italia registrando numerosi sold out. Il gran finale chiuderà il cerchio là dove tutto è iniziato: gli appuntamenti sono per il 30 e 31 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, città natale di Renato Zero. Il cantautore si è già esibito in questa location per ben sei date (tutte sold out) lo scorso novembre. L’orario d’inizio di entrambi i prossimi concerti è fissato per le 21:00. I biglietti per assistere agli show romani sono disponibili su circuito Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita e commissioni di servizio incluse): tribuna numerata 79,50 euro, tribuna laterale numerata 74,20 euro, tribuna laterale numerata visibilità limitata 68,90 euro, tribuna laterale numerata scarsa visibilità 63,60 euro, terzo anello laterale numerato 47,70 euro, terzo anello laterale numerato visibilità limitata 42,40 euro, terzo anello laterale numerato scarsa visibilità 42,40 euro. Ricordiamo che, secondo le limitazioni della ticketing policy, i biglietti per questo evento sono nominativi e ogni utente può acquistare un massimo di sei biglietti.

La possibile scaletta del concerto

L’attuale tournée di Renato Zero è a supporto del suo nuovo album di inediti “Zero il folle”, uscito il 4 ottobre 2019. Pertanto, in scaletta saranno sicuramente presenti molti nuovi brani che compongono quest’ultimo capitolo discografico, canzoni come “Mai più da soli”, “La vetrina”, “Viaggia”, la title track “Zero il folle”, “Quanto ti amo” e tante altre. Non mancheranno anche i precedenti grandi successi di Renato Zero, brani che hanno segnato la sua lunga carriera, tra cui “Cercami”, “Triangolo”, “Il cielo”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante i precedenti concerti del “Zero il Folle in tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Roma potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista: