Sum 41 in concerto a Milano: info e scaletta

Dopo l’acclamata esibizione dello scorso giugno al Firenze Rocks, in apertura ai The Cure, il punk rock dei Sum 41 sta per tornare in Italia per un’unica data. L’appuntamento è per la serata di martedì 28 gennaio al Lorenzini District di Milano. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del concerto.

Sum 41 a Milano: tutte le info sul concerto

La band icona del punk rock internazionale sta per tornare in Italia per presentare al pubblico il nuovo album “Order In Decline”, uscito il 19 luglio 2019 per Hopeless Records. Il tour europeo dei Sum 41 ha preso il via lo scorso 14 gennaio da Anversa (Belgio) e continuerà con tappe nelle principali città d’Europa fino al mese di febbraio. In Italia è in programma un’unica data che andrà in scena al Lorenzini District di Milano: l’appuntamento è per martedì 28 gennaio. Ad aprire lo show della band capitanata da Deryck Whibley saranno gli Zebrahead, opening act dell’intera tournée europea. L’orario d’inizio del live dei Sum 41 è previsto per le 21:00, ma per restare aggiornati su tutti gli orari ufficiali della serata (apertura delle porte, inizio concerto Zebrahead e Sum 41) vi invitiamo a consultare i social di Live Nation Italia il giorno stesso dell’evento. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su circuiti Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo del biglietto (posto unico) è di 35 euro + diritti di prevendita.

“Order In Decline” e la possibile scaletta del concerto

Con l’attuale tournée i Sum 41 stanno promuovendo e presentando live al pubblico il loro ultimo album “Order In Decline”, pubblicato il 19 luglio 2019. La band canadese ha definito il disco come il loro “più pesante e aggressivo” lavoro in studio realizzato finora. Come dichiarato dal frontman e cantante del gruppo, Deryck Whibley, i testi dell’album sono incentrati su temi sociali e politici che stanno segnando il Nord America: «L'ultima cosa che volevo fare era scrivere un disco di protesta sociale o politico, e “Order In Decline” non lo è. Ma è molto difficile non provare qualcosa per tutto ciò che sta succedendo nel mondo». In scaletta, pertanto, saranno sicuramente presenti molti dei brani che compongono quest’ultimo album dei Sum 41, brani come “Out For Blood”, “A Death In The Family” e “45 (A Matter Of Time)”. Durante il concerto la band non mancherà di portare in scena anche i precedenti brani che hanno segnato la loro carriera, canzoni indimenticabili come “The Hell Song”, “With Me”, “No Reason”, “Pieces”, “Fat Lip”, “Still Waiting” e tantissime altre. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Sum 41 durante i precedenti concerti del tour europeo; ricordiamo che le canzoni presentate a Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte degli artisti.