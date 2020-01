Dopo aver annunciato la loro reunion lo scorso ottobre, ora i My Chemical Romance sono pronti a tornare live sui palchi di tutto il mondo. La band capitanata da Gerard Way ha svelato le tappe del tour europeo 2020 e per la gioia di tutti i fan ci sarà anche una data in Italia! L’appuntamento è per sabato 4 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna; lo show rientra nel programma del festival estivo Bologna Sonic Park.

My Chemical Romance a Bologna: info e biglietti del concerto

Dopo sette anni di assenza dalle scene, lo scorso ottobre i My Chemical Romance hanno annunciato a tutti i fan la loro reunion. Il grande ritorno sarà ovviamente accompagnato da una tournée: nell’estate 2020 la band statunitense sarà in concerto nelle principali città europee e in programma c’è anche una data italiana. Il giorno da segnare sul calendario è sabato 4 luglio 2020 e l’appuntamento è all’Arena Parco Nord di Bologna, in occasione del Bologna Sonic Park. I biglietti per assistere a questo imperdibile show saranno disponibili su circuito Ticketone, online e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 11:00 di venerdì 31 gennaio. Il prezzo del biglietto acquistato in prevendita sarà di 40 euro + d.p. (più eventuali commissioni di servizio), mentre in cassa il giorno dell’evento costerà 50 euro. Secondo quanto anticipato sui social da Vertigo Concerti (organizzatori dello show), il live bolognese dei My Chemical Romance sarà incentrato sui momenti più famosi della loro carriera: da “I Brought You My Bullets You Brought Me Your Love” passando per “Three Cheers for Sweet Revenge”, fino a “The Black Parade” e “Danger Days: The True Lives Of The Fabolous Killjoys” e molte altre.

Il grande ritorno dei My Chemical Romance

I My Chemical Romance sono tra i gruppi cardine della musica emo dei primi anni 2000. Le loro canzoni hanno segnato il Nuovo Millennio con milioni di dischi venduti e live show in tutto il mondo. La band capitanata da Gerard Way si era sciolta nel 2013, ma il 31 ottobre 2019 è arrivato il grande annuncio della reunion. Proprio il giorno di Halloween i My Chemical Romance hanno pubblicato sui social una locandina per annunciare ai fan il loro tanto atteso ritorno in scena: la foto scelta per veicolare il messaggio raffigura una scultura che si trova al Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna, proprio la città che ospiterà il loro unico concerto in Italia nell’estate 2020. L’opera è del bolognese Pasquale Rizzoli e risale al 1906; è situata nella Cella Magnani del cimitero. La foto è di Luigi Boccardo. La band stessa, sui social, ha specificato la fonte dell’immagine dando ampia visibilità internazionale alla città emiliana e ai suoi tesori. Quello del 4 luglio 2020 sarà lo show di ritorno in Italia dei My Chemical Romance, dopo ben sette anni di assenza dalle scene. Il loro ultimo album, prima dello scioglimento, risale al 2010 (“Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”). Ancora non sappiamo se il tour 2020 sarà a supporto di una nuova uscita discografica.