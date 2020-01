Gazzelle in concerto a Roma: info e scaletta

Gazzelle è tornato in tour e l’ha fatto in grande: gli show nei palazzetti italiani continuano con successo e la prossima tappa ha già registrato il sold out. Si tratta dell’appuntamento di martedì 28 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, città natale del cantautore in cui è stata fissata anche una nuova data (domenica 9 febbraio) per andare incontro alla grande richiesta da parte del pubblico. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show di Gazzelle: gli orari e la probabile scaletta del concerto.

Gazzelle a Roma: tutte le info sul concerto

Gazzelle sta girando tutta l’Italia con il suo “Post Punk tour”. La musica del cantautore romano sarà protagonista sui grandi palchi dei palazzetti fino al mese di febbraio: in calendario restano ancora una doppia data a Roma e le tappe di Bari e Napoli. Concentrandoci sull’imminente primo concerto nella capitale, ecco tutte le info utili per il pubblico. Lo show di Gazzelle si terrà nella serata di martedì 28 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00, ma per restare aggiornati sugli orari ufficiali di apertura delle porte e inizio concerto vi consigliamo di consultare i social di Vivo Concerti (organizzatori del tour) il giorno stesso dell’evento. Questa prima data romana di Gazzelle è sold out, ma per chi non vuole perdersi lo spettacolo sono ancora disponibili, su circuito Ticketone, i biglietti per la nuova data in programma domenica 9 febbraio, sempre nella stessa location. Il Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) si trova nel quartiere EUR ed è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport).

La possibile scaletta del concerto

Per il suo “Post Punk tour” Gazzelle presenterà live al pubblico le canzoni contenute nel suo ultimo capitolo discografico “Post Punk”, pubblicato il 26 ottobre 2019 per Maciste Dischi / Artist First. Il disco è composto da tutti i brani del precedente album “Punk” (attualmente certificato disco d’oro) con l’aggiunta di quattro nuove tracce: il singolo “Settembre”, “Vita paranoia” (brano di cui è appena uscito il video ufficiale), la hit estiva “Polynesia” (ora disco di platino) e “Una canzone che non so”. In scaletta saranno certamente presenti anche le canzoni che hanno segnato la fortunata carriera di Gazzelle, tra cui “Nmrpm”, “Quella te”, “Sayonara”, “Nero”, “Zucchero filato”, “Meglio così”. Dall’album “Punk” non potranno mancare “Sopra”, “Tutta la vita”, “Scintille” e tante altre. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore romano durante la prima tappa del “Post Punk tour” a Firenze; ricordiamo che le canzoni presentate a Roma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

Scintille Non c’è niente OMG Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Stelle filanti / Greta / Martelli / Meltinpot / Martelli Polynesia Zucchero filato Vita paranoia Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu

Encore: