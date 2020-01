Negrita in concerto a Lugano: info e scaletta

Così come avvenuto per tutto il 2019, i Negrita hanno inaugurato il nuovo anno con un’altra lunga serie di concerti. Il “Negrita 25th anniversary Tour – La Teatrale: Reset celebration” è un naturale seguito delle due tournee teatrali caratterizzate da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica. La nuova serie di date è partita dalla “casa” della band, Arezzo, e la vedrà tornare on the road da gennaio 2020 per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al sessantanovesimo Festival di Sanremo. Venerdì 24 gennaio la band si esibirà a Lugano presso il Palazzo dei Congressi. Anche in questo caso ci saranno momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da “Reset”, album che quest'anno festeggia vent'anni e che per l'occasione è stato ristampato (per la prima volta anche in vinile).

Le date del tour dei Negrita

Il tour dei Negrita andrà in scena nei mesi di gennaio e febbraio e si concluderà, almeno per ora, il 2 marzo a Verona. Queste tutte le date in programma:

Venerdì 24 gennaio – Lugano, Palazzo dei Congressi

Sabato 25 gennaio – Brescia, Teatro Display

Lunedì 27 gennaio – Ancona, Teatro Delle Muse

Mercoledì 29 gennaio – Lecce, Teatro Apollo

Giovedì 30 gennaio – Rende (CS), Teatro Garden

Sabato 1 febbraio – Roma, Auditorium Conciliazione

Martedì 4 febbraio – Catania, Teatro Metropolitan

Mercoledì 5 febbraio – Marsala (TP), Teatro Impero

Venerdì 7 febbraio – Cesena, Nuovo Teatro Carisport

Lunedì 10 febbraio – Milano, Teatro Dal Verme

Martedì 11 febbraio – Bergamo, Teatro Creberg

Venerdì 14 febbraio – Montebelluna (TV), PalaMazzalovo

Sabato 15 febbraio – Varese, Teatro Openjobmetis

Mercoledì 19 febbraio – Udine, Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

Giovedì 20 febbraio – Parma, Teatro Regio

Domenica 23 febbraio – La Spezia, Teatro Civico

Martedì 25 febbraio – Pescara, Teatro Massimo

Mercoledì 26 febbraio – Bologna, Auditorium Manzoni

Venerdì 28 febbraio – Milano, Teatro Dal Verme

Sabato 29 febbraio – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 2 marzo – Verona, Teatro Filarmonico

La possibile scaletta del concerto di Lugano

Anche per il concerto di Lugano, sono annunciate ventiquattro canzoni che la band eseguirà dal vivo. Come anticipato da Cesare Petricich, chitarrista dei Negrita: «Da molti anni mancava nei nostri live “Provo a difendermi” non riuscivamo a trovargli il taglio giusto, è un pezzo non facile, ma il tour teatrale elettroacustico ci ha permesso di riarrangiare tutti i nostri brani, anche per noi è come fossero nuovi perché cambia tutto nell’interpretazione, viene fuori la vera essenza della canzone e si crea magia con il pubblico». Lo stesso componente della band ha sottolineato come lo spettacolo porterà il pubblico a non stare seduto per molto tempo ma a scatenarsi con brani come “Radio Conga”. Ovviamente il tour celebra l’album “Reset”, uscito nel 1999 e che ha permesso al gruppo di ottenere la notorietà di massa. All’interno del disco ci sono hit come “Mama maè” e “In ogni atomo”, brani che verranno riproposti anche nel concerto di Lugano. Questa la possibile scaletta prevista per lo spettacolo in programma venerdì 24 gennaio: