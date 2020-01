Alex Britti sorprende tutti nel nuovo singolo “Brittish” prodotto da Salmo e DJ Gengis. Il cantautore si cimenta con un brano diverso rispetto al suo stile e strizza l’occhio al rap e alla dance. Lo stesso Britti ha raccontato la nascita di questa canzone: “A me la musica piace fatta bene e Salmo nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali”. Il cantautore ha raccontato che il brano nasce in una serata in Sardegna. Un incontro che ha scaturito una lunga jam: “Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi “quanto c***o sei Britti”, rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang e a quel punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase”. Una citazione positiva per Alex Britti che grazie ad un beat di Salmo ha iniziato a lavorare con il rapper e il produttore al brano “Brittish”.

Il testo di Brittish

A quasi tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, il cantautore di origine romana decide così di regalare un brano ironico e attuale. Una scelta stilistica decisamente rivoluzionaria per la carriera di Alex Britti che si affida al rapper sardo, già presente in queste settimane nella collaborazione con Ghali, per il suo nuovo lavoro. Con il sapiente aiuto di DJ Gengis, membro dei Rubber Headz nonché dj ufficiale di Noyz Narcos, “Brittish” è stata annunciata dallo stesso Alex Britti come una collaborazione davvero importante. Ecco il testo:

Quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Ho fatto un tiro

Ho preso il palo e non ho fatto gol

Sto sempre in giro pensavi fossi sparito ma no

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

E quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Ho riempito gli stadi, i locali, i teatri

Due milioni di dischi venduti, di vestiti firmati

Le supermodelle, hotel cinque stelle

La vita veloce, milioni di brividi sulla mia pelle

Lo so, che sono partito dal blues

Ho fatto amicizia col pop

7000 caffè nella vasca

Guardami al top

Siedo sul tetto del mondo

Con la chitarra ti sfondo

Non mi nascondo

In questa vita di buoni, vince il più str***o

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

E quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Ho fatto un tiro

Ho preso il palo e non ho fatto gol

Sto sempre in giro pensavi fossi sparito ma no

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

E quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti.