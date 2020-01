Niccolò Fabi in concerto a Bari: info e scaletta

In arrivo una tappa in Puglia per il “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 22 gennaio al Teatro Team di Bari. La data segna un altro sold out per il cantautore romano, che sta riscuotendo un enorme successo nei teatri di tutta Italia. Ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari e la probabile scaletta del live.

Niccolò Fabi a Bari: tutte le info sul concerto

La tournée teatrale di presentazione di “Tradizione e tradimento”, il nuovo album di Niccolò Fabi, è iniziata lo scorso novembre con la data zero a Cascina e sta continuando con gradissimo successo in tutta Italia. Tra gli ultimi concerti in calendario per questa tranche di date nei teatri c’è il concerto di Bari. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 22 gennaio nella cornice del Teatro Team. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00 e lo show ha già registrato il sold out, pertanto non sono più disponibili biglietti e potrà assistete al concerto solo chi è già in possesso di regolare titolo d’ingresso. Dopo questa tappa pugliese, Niccolò Fabi si esibirà nei teatri di Ancona, Assisi e Bergamo, con un’ultima data in programma al Teatro Regio di Parma il prossimo 30 gennaio. Nel mese di aprile 2020, il cantautore romano si esibirà sui palchi dei club delle principali capitali europee con 11 date già in calendario. Per poter riascoltare la sua musica dal vivo nel nostro Paese dovremo aspettare l’arrivo dell’estate: con la bella stagione Niccolò Fabi tornerà ad esibirsi in suggestive location outdoor e nei festival italiani, già annunciate le prime date. Con lui sul palco gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “mr coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel).

La possibile scaletta del concerto

Durante i suoi concerti nei teatri, Niccolò Fabi sta presentando live al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, pubblicato lo scorso 11 ottobre. In scaletta, pertanto, dobbiamo aspettarci molti dei brani che compongono quest’ultimo lavoro in studio, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta”, “Ecco” e altri. Niccolò Fabi porterà sicuramente in scena anche i suoi precedenti grandi successi, brani indimenticabili come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore romano durante i precedenti live del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Bari potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.