J-Ax in concerto a Milano: info e scaletta

Un modo decisamente particolare, in linea col personaggio, per lanciare il suo nuovo album. J-Ax ha scelto il Blue Note, la casa del jazz milanese, per presentare in anteprima il suo nuovo album “ReAle”. Lo farà nella serata di mercoledì 22 gennaio con un evento intimo dal titolo “GalAx”, che, manco a dirlo, è già sold out.

Il nuovo album “ReAle”, l’Instore tour e un’altra sorpresa

“ReAle”, in uscita venerdì 24 gennaio, sarà il naturale erede di “Il Bello di Essere Brutti”, ultimo disco che ha rilasciato a una sola voce che risale ormai al 2015. Ad esso seguì infatti il progetto con Fedez, culminato nel rilascio del disco congiunto, nel 2017, “Comunisti col Rolex”. J-Ax ha voltato pagina con “Tutto Tua Madre”, singolo che ha dedicato al figlio Nickolas, e “Ostia Lido”. Il singolo è stato tra i leader della rotazione radiofonica dell’estate 2019 e ha anticipato l’annuncio del nuovo album da rilasciare come solista. Tra gli ospiti che faranno capolino nel disco sono stati annunciati Enrico Ruggeri e Annalisa. Dopo il concerto-evento di Milano, J-Ax inizierà inoltre a girare l’Italia con un lungo Instore tour nel quale incontrerà i fan per parlare del nuovo disco e per interpretare sul palco qualcuna delle nuove tracce in versione unplugged. I vari appuntamenti saranno tutti al interno di vari centri commerciali e saranno quindi ad ingresso gratuito, ma sarà istituita anche una zona prioritaria per la quale sarà necessario un biglietto al costo di 3 euro. I tagliandi sono già in vendita sul circuito Ticketone. Il 10 maggio, invece, salirà sulla nave da crociera Costa Magica nel porto di Savona per una mini-crociera di 4 giorni costellata di feste e party dei quali sarà il mattatore assoluto. Questo il calendario completo degli appuntamenti:

Venerdì 24 gennaio – Marcianise (CE), Centro commerciale Campania SOLD OUT

Sabato 25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA), Centro commerciale Maximall

Lunedì 27 gennaio – Ascoli Piceno, Centro commerciale Città Delle Stelle

Martedì 28 gennaio – Ravenna, Centro commerciale Esp

Mercoledì 29 gennaio – Milano, La Feltrinelli SOLD OUT

Giovedì 30 gennaio – Misterbianco (CT), Centro commerciale Centro Sicilia SOLD OUT

Venerdì 31 gennaio – Carini (PA), Centro commerciale Poseidon

Sabato 1 febbraio – Roncadelle (BS), Centro commerciale Elnòs Shopping SOLD OUT

Domenica 2 febbraio – Collestrada (PG), Centro commerciale Collestrada

Lunedì 3 febbraio – Bari, Centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina SOLD OUT

Martedì 4 febbraio 2020 – Orio al Serio (BG), Oriocenter

Mercoledì 5 febbraio – Nichelino (TO), I Viali Shopping Park SOLD OUT

Giovedì 6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI), Centro commerciale Centro Sesto

Venerdì 7 febbraio – Rizziconi (RC) Centro commerciale Porto Degli Ulivi

Sabato 8 febbraio – Modena – Centro commerciale La Rotonda SOLD OUT

Giovedì 13 febbraio – Guidonia (RM), Tiburtino Shang Center

Venerdì 14 febbraio – Castelfranco Veneto (TV), Centro commerciale I Giardini Del Sole

Sabato 15 febbraio – Casale Monferrato (AL), Centro commerciale La Cittadella

Domenica 16 febbraio – Arese (MI), Centro commerciale Il Centro SOLD OUT

Domenica 10 maggio – Savona, Costa Magica

La possibile scaletta

Essendo un’anteprima di presentazione del nuovo album, è davvero difficile ipotizzare quale potrà essere la scaletta che J-Ax porterà sul palco. Di sicuro ci saranno alcuni dei brani di “ReAle” ma non dovrebbero mancare le tante hit di una carriera ormai trentennale. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist del concerto dello scorso 20 luglio a Bibione: