Niccolò Fabi in concerto a Napoli: info e scaletta

Niccolò Fabi prosegue con enorme successo il tour di presentazione del suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito lo scorso ottobre. Tra le prossime date in calendario, tutte già sold out, c’è l’appuntamento di martedì 21 gennaio al Teatro Augusteo di Napoli. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show: gli orari e la probabile scaletta del concerto.

Niccolò Fabi a Napoli: tutte le info sul concerto

La prossima tappa nel calendario del “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi sarà a Napoli. Il cantautore romano si esibirà sul palco del Teatro Augusteo nella serata di martedì 21 gennaio. Questa data, così come tutte le altre della tournée, è già sold out, pertanto non sono più disponibili biglietti e potrà assistere allo show solo chi è già in possesso di regolare titolo d’ingresso. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00. Il Teatro Augusteo si trova in Piazzetta Duca d'Aosta 263 a Napoli.

La possibile scaletta del concerto

Niccolò Fabi sta presentando dal vivo al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. La scaletta del concerto di Napoli, così come quella seguita durante l’intera tournée, sarà incentrata sulle canzoni che compongono quest’ultimo album, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta” e tante altre. Ampio spazio anche per i precedenti grandi successi del cantautore, non mancheranno brani come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Niccolò Fabi durante i precedenti concerti del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Napoli potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

A prescindere da me Amori con le ali Io sono l’altro I giorni dello smarrimento Nel blu Una somma di piccole cose Facciamo finta Filosofia agricola È non è La promessa Solo un uomo Una buona idea Indipendente Ecco Vince chi molla Una mano sugli occhi Costruire Scotta Tradizione e tradimento Vento d’estate Il negozio d’antiquariato Lasciarsi un giorno a Roma

Le date europee e le nuove date estive

Niccolò Fabi concluderà il tour invernale il prossimo 30 gennaio con l’ultima tappa al Teatro Regio di Parma, per poi prendere il volo oltre i confini italiani con gli show nelle principali capitali europee in programma per il mese di aprile 2020. Appena annunciate anche le prime date estive, in scena a partire dal prossimo giugno. Ecco tutti gli show già in programma:

Tour europeo:

2 aprile 2020 Lugano, Studio Foce

3 aprile 2020 Lugano, Studio Foce

6 aprile 2020 Berlino, Frannz Club

7 aprile 2020 Amsterdam, Q-Factory

9 aprile 2020 Bruxelles, VK

12 aprile 2020 Londra, The Garage

14 aprile 2020 Parigi, Cafè De La Danse

16 aprile 2020 Zurigo, Mascotte

20 aprile 2020 Barcellona, Razzmatazz

23 aprile 2020 Madrid, Sala Caracol

25 aprile 2020 Lisbona, LAV

Tour estate 2020 – prime date: