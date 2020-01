Nek in concerto a Napoli: info e scaletta

Nek sta portando in scena gli ultimi concerti in programma per “Il mio gioco preferito tour”. Mancano ancora poche tappe prima della conclusione della tournée nei teatri italiani, tra cui l’imminente appuntamento di lunedì 20 gennaio al Teatro Augusteo di Napoli. Ecco tutte le info per arrivare preparati a questo show: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del concerto.

Nek a Napoli: tutte le info sul concerto

Nek sta per concludere il suo “Il mio gioco preferito – European tour”, che dallo scorso novembre l’ha visto protagonista sui palchi dei teatri di tutta Italia e nei club europei. Per le ultime tappe in calendario il cantautore emiliano si esibirà nel sud Italia, con concerti in programma a Napoli, Lecce e Bari. Concentrandoci sull’imminente appuntamento napoletano, ecco tutte le info che possono tornarvi utili. Il live di Nek si terrà nella serata di lunedì 20 gennaio al Teatro Augusteo di Napoli. L’orario d’inizio dello show è fissato per le 21:00. I biglietti per assistere al concerto sono ancora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): poltronissima gold 69 euro, poltronissima 65 euro, poltrona 58 euro, galleria poltroncine 46 euro. Il Teatro Augusteo è situato in Piazzetta Duca D'Aosta 263 a Napoli.

La possibile scaletta del concerto

Sono in arrivo le ultime occasioni per i fan di Nek per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Dallo scorso novembre il cantautore emiliano è stato impegnato nel tour di presentazione de “Il mio gioco preferito – parte prima”, il suo ultimo album di inediti uscito il 10 maggio 2019 per Warner Music Italy. Questo progetto discografico avrà presto un seguito: secondo quanto dichiarato dall’artista stesso sui social, Nek è attualmente al lavoro sulla seconda parte de “Il mio gioco preferito”. Durante i prossimi concerti del tour, la scaletta seguita comprenderà molte canzoni presenti in quest’ultimo album, tra cui il singolo che lo ha anticipato, “La storia del mondo”, così come altri brani: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. Ci sarà ampio spazio anche per i precedenti grandi successi di Nek, canzoni indimenticabili come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”. Di seguito ripotiamo la scaletta seguita durante i precedenti show de “Il mio gioco preferito – European tour”; ricordiamo che i brani presentati a Napoli potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.