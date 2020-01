Dopo “Tex Mex” e “Luna Diamante”, arriva in radio il nuovo singolo di Mina e Ivano Fossati tratto dall’album “Mina Fossati”, certificato disco di platino. “L’infinito di stelle” è il terzo estratto dal progetto discografico uscito il 22 novembre e la canzone che apre il disco. Ivano Fossati, autore del brano, ha spiegato così la sua genesi: “La canzone è nata prima di tutto dalla parte musicale, del pianoforte. Poi sono arrivate le parole, il testo, che volevamo fosse un testo a due come una sorta di botta e risposta. La canzone cerca di spiegare la presenza mia e di Mina insieme, il senso del disco”. In merito alla collaborazione con Mina, lo stesso Fossati ha spiegato la scelta che ha permesso per la prima volta di unire le loro voci: “Dopo 8 anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma mai mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina".

Il testo di “L’infinito di stelle”

Questo il testo del brano “L’infinito di stelle”, terzo singolo tratto da “Mina Fossati”:

Per la strada di nuovo

la pioggia è passata

E una luce si muove per me

C'è ancora speranza in questa terra

Civilizzata soprattutto dai poeti

L'ultima volta che ti ho scritto

Era settembre e pure il tempo

È andato via

Ma dove sei tu

e il mondo intero

È per questo io sono qui

E mai nemmeno per un attimo

Voglio stare lontano da te

Vedi che parole semplici

Piccola fiamma che risplendi

Nell'infinito di stelle qualcosa stanotte brilla

Anche per me

E tutto ha senso, c'è bellezza spazio amore

Aria di tenerezza intorno

forse un sogno di quelli che non si perdono

Di quelli a cui la gente crede

Domani è un altro giorno

viene a prenderci per mano

Ma ora non è il momento

Adesso no

Io nemmeno per un attimo

Voglio stare lontano da te

Vedi che parole semplici

Proprio per questo ci crederei

Nessun'altra ragione che un sogno

Ma sono sicura che basta per noi

Un caffè in due

qualche stella di carta

E nel buio del cielo là fuori

È già domani

Ecco perché siamo qui

Ecco perché siamo qui.

Mina Fossati, tracklist dell’album

“Mina Fossati” vede per la prima volta Ivano Fossati e Mina cantare insieme. Le carriere dei due artisti si sono incrociate più volte ma non c’è mai stata un’esibizione in duetto. Ivano Fossati aveva composto “E non finisce mica il cielo” per Mina, brano poi cantato da Mia Martini. Nel 2002 “Notturno delle tre”, dello stesso Fossati, è stata ri-registrata ad hoc per l’album di Mina “Veleno”. Nel corso della sua carriera Mina ha interpretato anche le cover di “Non può morire un’idea”, “Matto”, “La casa del serpente”. Il 23 agosto del 1978 al Bussola di Marina di Pietrasanta (data della sua ultima esibizione prima del ritiro “fisico” dalle scene), Mina aprì la serata proprio con un brano di Fossati, “Stasera io qui”. Questa la tracklist di “Mina Fossati”: