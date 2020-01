La popolarità della Batsheva Dance Company ha raggiunto livelli tali da poter essere definita una delle compagnie di danza contemporanea più famose e acclamate del mondo. In Venezuela, di Ohad Naharin, in prima italiana al Teatro Municipale Valli mercoledì 29 gennaio, ore 20.30, il conflitto tra dialogo, corpi e culture è in atto. Attraverso la sua colonna sonora, lo spettacolo fa riferimento a uno specifico contesto socio-culturale (e politico): la prima parte include canti ecclesiastici, con luci che illuminano il palco, mentre la seconda parte introduce il rap di The Notorious B.I.G. e musica araba.



Ancora una volta, Ohad Naharin mette in mostra le capacità tecniche dei suoi danzatori in una performance fisicamente estenuante e sorprendente. Attraverso le incredibili qualità della Compagnia - creatività, musicalità e passione - il pubblico viene trasportato in un viaggio affascinante e irresistibile. Ohad Naharin è il coreografo residente di Batsheva Dance Company e l’ideatore del linguaggio del movimento “GAGA”. Nato nel 1952 a Mizra in Israele, ha iniziato la sua carriera di danzatore con Batsheva nel 1974 ed ha presentato la sua prima creazione coreografica a New York nel 1980. Nel 1990 viene nominato alla direzione artistica di Batsheva Dance Company e fonda la compagnia giovanile Batsheva – the Young Ensemble. Ha creato oltre trenta nuovi lavori per i due ensemble e ha rimontato le sue coreografie per numerose compagnie, tra cui il Nederlands Dans Theater, il Ballet National de l’Opéra de Paris, Les Grand Ballets Canadiens de Montréal. Accanto al lavoro creativo, Naharin ha sviluppato un innovativo linguaggio del movimento detto GAGA, approfondito nel contesto del quotidiano allenamento con i danzatori di Batsheva, e che si è diffuso nel mondo sia tra i danzatori professionisti che amatoriali. Dopo quasi 30 anni alla direzione della Compagnia, Naharin ha lasciato le sue funzioni di direttore nel 2018, mantenendo la figura di coreografo residente all’interno di Batsheva, che continua a essere per lui il laboratorio creativo, di ricerca e di insegnamento del metodo GAGA.



Teatro Municipale Valli

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 20.30

Batsheva Dance Company

Venezuela - prima italiana

di Ohad Naharin

disegno luci Avi Yona Bueno (Bambi)

soundtrack design and edit Maxim Waratt

consulenza musicale Nadav Barnea

disegno costumi Eri Nakamura

produzione Batsheva Dance Company

coproduzione Théâtre National de Chaillot, Paris; Hellerau – European Center for the Arts, Dresden.

Con il contributo dell'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Israele in Italia