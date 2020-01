Renato Zero, doppio concerto a Eboli: info e scaletta

Sbarca a Eboli lo “Zero il folle in tour”, il grandioso ciclo di concerti che Renato Zero sta portando in giro per l’Italia ormai da diversi mesi. Due date in arrivo al PalaSele sabato 18 e domenica 19 gennaio, con pochissimi biglietti ancora rimasti: tanto per la prima quanto per la seconda serata resta solo la Tribuna Gold numerata (prezzo 84,80 euro). Entrambi i concerti inizieranno alle ore 21.

“Zero il folle in tour”

Archiviata la residency al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha tenuto ben sei concerti in rapida successione, il tour di Renato Zero prosegue nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il gran finale doveva essere quello di Bari del 26 gennaio, invece, a grande richiesta, sono arrivate altre due date, il 30 e 31 gennaio, al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sia sul sito di Vivaticket che presso i punti vendita autorizzati. Il consiglio è di fare in fretta perché i biglietti rimasti sono davvero pochi. Queste tutte le date ancora in programma:

Sabato 18 gennaio – Eboli (SA), PalaSele

Domenica 19 gennaio – Eboli (SA), PalaSele

Giovedì 23 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Sabato 25 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Domenica 26 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Giovedì 30 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 31 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

La probabile scaletta

Saranno dei concerti imperdibili per i fan di Renato Zero, che nel corso dei suoi live ripercorre e rivisita tutta la sua lunghissima carriera costellata di successi. Da “L’equilibrista” a “Il mercante di stelle”, dalla “Emergenza Noia” ai “Sogni di Latta”, la scaletta sarà un perfetto compendio di più di 50 anni di carriera, oltre 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti: dal 1967, quando un allora diciassettenne Renato pubblica il suo primo 45 giri: “Non basta sai”/“In mezzo ai guai”, Zero continua a stupire e rinnovarsi costantemente. Spazio, però, anche alla sua ultima fatica, “Zero il folle”, l’album che dà anche il titolo al tour. Ma non sarà solo musica. I concerti di Zero sono uno spettacolo a tutto tondo per l’attenzione maniacale per le scenografie e i costumi (una ventina quelli che alterna sul palco l’artista). Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la setlist dei concerti di Eboli, ecco quella del concerto al Mediolanum Forum di Milano dello scorso 11 gennaio (che tra l’altro è stato registrato per una futura pubblicazione discografica):