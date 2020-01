Niccolò Fabi, doppio concerto a Roma: info e scaletta

Prosegue con enorme successo il “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi, che sold out dopo sold out sta portando la sua musica nei più importanti teatri di tutta Italia. I prossimi concerti in calendario si terranno a Roma: due appuntamenti, entrambi da tutto esaurito, il 19 e 20 gennaio all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia. Ecco tutte le info per arrivare preparati ai live romani: gli orari e la probabile scaletta degli show.

Niccolò Fabi a Roma: tutte le info sui due concerti

Il “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi ha preso il via ufficiale lo scorso 1 dicembre, dopo la data zero andata in scena il 27 novembre a Cascina. Forte del successo riscontrato nei teatri di tutta Italia, Niccolò Fabi sta per tornare ad esibirsi nella sua città natale, Roma, con due imperdibili concerti in programma all’Auditorium Parco della Musica, nella Sala Santa Cecilia. Gli appuntamenti da segnare in calendario sono per domenica 19 e lunedì 20 gennaio. L’orario d’inizio di entrambi gli show è fissato per le 21:00. I due concerti romani hanno già registrato il sold out, pertanto non sono disponibili ulteriori biglietti e potrà assistere ai live solo chi è già in possesso di titolo d’ingresso regolarmente acquistato sui circuiti autorizzati. L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale Pietro de Coubertin 30, a 1,5 km da Piazza di Spagna, facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: autobus 910, 53, 982, 168; tram linea 2; metro A - fermata Flaminio (poi tram 2), ferrovia Roma-nord – fermata Piazza Euclide.

La possibile scaletta dei concerti

Niccolò Fabi è attualmente impegnato nei live di presentazione al pubblico del suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. Nei teatri di tutta Italia il tour è stato un successo, una vera e propria collezione di sold out che ad aprile porterà il cantautore romano oltreconfine nelle principali capitali europee. La scaletta della tournée lascia, ovviamente, ampio spazio ai brani che compongono il nuovo album “Tradizione e tradimento”, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta” e tanti altri. Tutto questo senza far mancare al pubblico i numerosi grandi successi che hanno segnato la carriera di Niccolò Fabi, canzoni come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante i precedenti concerti del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Roma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.