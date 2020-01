Negrita in concerto, tre date ad Arezzo: info e scaletta

Hype alle stelle per l’esordio del nuovo tour della band aretina, che per la prima volta gioca in casa

Attesa ne abbiamo? È gia triplice sold out per i Negrita, che venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 apriranno il loro nuovo tour sul palco del Teatro Petrarca della “loro” Arezzo. Una prima volta per loro nella struttura della loro città e quest’ultima ha risposto alla grande, polverizzando i biglietti per le tre serate. Con Pau, Drigo e Cesare, Cristiano Dalla Pellegrina, Guglielmo Gagliano e Giacomo Rossetti in cabina anche Paco Mengozzi di We52100 e Marco Gallorini della Woodworm.

Il “Negrita 25th anniversary Tour – La Teatrale: Reset celebration”

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Il 2020 si apre con un tour nuovo di zecca, naturale seguito dei due recenti giri teatrali caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica. La nuova serie di date parte dalla “casa” della band, Arezzo, e vedrà la band tornare on the road da gennaio 2020 per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al sessantanovesimo Festival di Sanremo. “La Teatrale: Reset Celebration” vedrà nuovamente i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da “Reset”, album campione di vendite che quest'anno festeggia vent'anni e che per l'occasione è stato ristampato (per la prima volta anche in vinile). Di seguito, tutte le date in programma, con biglietti in vendita sul circuito TicketOne:

Venerdì 17 gennaio – Arezzo, Teatro Petrarca SOLD OUT

Sabato 18 gennaio – Arezzo, Teatro Petrarca SOLD OUT

Domenica 19 gennaio – Arezzo, Teatro Petrarca SOLD OUT

Martedì 21 gennaio – Mantova, Teatro Sociale

Venerdì 24 gennaio – Lugano, Palazzo dei Congressi

Sabato 25 gennaio – Brescia, Teatro Display

Lunedì 27 gennaio – Ancona, Teatro Delle Muse

Mercoledì 29 gennaio – Lecce, Teatro Apollo

Giovedì 30 gennaio – Rende (CS), Teatro Garden

Sabato 1 febbraio – Roma, Auditorium Conciliazione

Martedì 4 febbraio – Catania, Teatro Metropolitan

Mercoledì 5 febbraio – Marsala (TP), Teatro Impero

Venerdì 7 febbraio – Cesena, Nuovo Teatro Carisport

Lunedì 10 febbraio – Milano, Teatro Dal Verme

Martedì 11 febbraio – Bergamo, Teatro Creberg

Venerdì 14 febbraio – Montebelluna (TV), PalaMazzalovo

Sabato 15 febbraio – Varese, Teatro Openjobmetis

Mercoledì 19 febbraio – Udine, Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

Giovedì 20 febbraio – Parma, Teatro Regio

Domenica 23 febbraio – La Spezia, Teatro Civico

Martedì 25 febbraio – Pescara, Teatro Massimo

Mercoledì 26 febbraio – Bologna, Auditorium Manzoni

Venerdì 28 febbraio – Milano, Teatro Dal Verme

Sabato 29 febbraio – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 2 marzo – Verona, Teatro Filarmonico

La possibile scaletta

Difficile ipotizzare quale sarà la scaletta dei tre concerti trattandosi dei primi del nuovo tour. Sono annunciate ventiquattro canzoni da “Ho imparato a sognare” a “Gioia infinita” e anche qualche inedito: «Da molti anni mancava nei nostri live “Provo a difendermi” – anticipa Cesare in una intervista – non riuscivamo a trovargli il taglio giusto, è un pezzo non facile, ma il tour teatrale elettroacustico ci ha permesso di riarrangiare tutti i nostri brani, anche per noi è come fossero nuovi perché cambia tutto nell’interpretazione, viene fuori la vera essenza della canzone e si crea magia con il pubblico». Stare seduti non sarà facile: «Non credo che il pubblico starà seduto per molto, di solito con “Radio Conga” le sedie diventano roventi». Sicuramente, trattandosi di una celebrazione, la band pescherà a piene mani da “Reset”, l’album datato 1999 che diede ai Negrita la notorietà di massa con hit come “Mama Maè” e “In ogni atomo”. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist dei concerti, la lista delle canzoni eseguite dai Negrita nel concerto dello scorso 17 agosto all’Arena Fenicia di Sant’Antioco: