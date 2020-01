Gazzelle in concerto a Milano: info e scaletta

Gazzelle è tornato sui palchi col suo “Post Punk tour”; la tournée farà tappa nei palazzetti più importanti d’Italia fino al prossimo febbraio. Dopo la prima data andata in scena a Firenze lo scorso 15 gennaio, ora il cantautore romano sta per arrivare a Milano per un appuntamento già sold out. Il concerto si terrà sabato 18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show: gli orari e la probabile scaletta del live.

Gazzelle a Milano: tutte le info sul concerto

Forte del successo riscosso negli ultimi anni, Gazzelle è tornato a riempire con la sua musica i grandi spazi dei palasport italiani. Il “Post Punk tour” ha preso il via lo scorso mercoledì 15 gennaio dal Nelson Mandela Forum di Firenze e continuerà con tappe a Milano, Catania, Roma, Bari e Napoli. Il prossimo appuntamento da segnare in calendario è proprio quello di Milano: Gazzelle si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella serata di sabato 18 gennaio. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00 e lo show ha già registrato il tutto esaurito, pertanto non sono disponibili ulteriori biglietti e potrà assistere al concerto solo chi è già in possesso del titolo d’ingresso. Ricordiamo che i biglietti per questo evento sono nominali. In caso di necessità, si può effettuare la procedura di cambio nominativo fino al giorno dell'evento, online sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati (per i biglietti con ritiro sul luogo dell’evento non è garantito il cambio nominativo). Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La possibile scaletta del concerto

Durante questo tour invernale nei palazzetti, Gazzelle presenterà al pubblico le nuove canzoni contenute in “Post Punk”, pubblicato il 26 ottobre 2019 per Maciste Dischi / Artist First. Quest’ultimo progetto discografico contiene tutti i brani del precedente album “Punk” (attualmente certificato disco d’oro) con l’aggiunta di quattro nuovi pezzi: il singolo “Settembre”, “Vita paranoia”, la hit estiva “Polynesia” (ora disco di platino) e “Una canzone che non so”. Durante il live non mancheranno anche i brani che hanno portato Gazzelle al successo, tra cui “Nmrpm”, “Quella te”, “Sayonara”, “Nero”, “Zucchero filato”, “Meglio così”. Dall’album “Punk”, invece, ci aspettiamo di sentire “Sopra”, “Tutta la vita”, “Scintille”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore romano durante la prima tappa del “Post Punk tour” a Firenze; ricordiamo che le canzoni presentate a Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

Scintille Non c’è niente OMG Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Stelle filanti / Greta / Martelli / Meltinpot / Martelli Polynesia Zucchero filato Vita paranoia Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu

Encore: