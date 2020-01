Paolo Conte in concerto al Lucca Summer Festival

Uno dei giganti della musica cantautorale italiana si aggiunge al sempre più ricco cartellone del Lucca Summer Festival 2020. Paolo Conte “debutterà” infatti alla kermesse toscana il 24 luglio 2020 in quella che, al momento, è una delle sole tre date italiane previste per quest’anno per il cantautore astigiano. Il concerto si terrà in Piazza Napoleone, biglietti in vendita da giovedì 16 gennaio sul circuito TicketOne: i prezzi vanno dai 50 euro del Posto non numerato ai 120 di Tribuna numerata e Platea Gold, passando per gli 86 euro della Platea numerata e i 69 euro di II Platea Numerata e Platea a visibilità ridotta. Disponibile anche un Vip Pack da 300 euro. «Alla lista delle leggende della musica che hanno calcato il palco del Lucca Summer – spiegano gli organizzatori – mancava il nome di una delle figure fondamentali della storia del cantautorato italiano: Paolo Conte. Questa lacuna verrà colmata il prossimo 24 luglio quando il cantautore piemontese si esibirà davanti alla statua di Maria Luisa di Borbone».

Il “50 Years of Azzurro Live”

A Lucca, Conte porterà il suo “50 Years of Azzurro Live”, uno spettacolo che lo vedrà riproporre tutti i suoi grandi classici a partire appunto da “Azzurro”, il brano inizialmente interpretato da Adriano Celentano che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Ed era stato proprio il 50° anniversario di questo brano a dare spunto al disco “Live in Caracalla – 50 Years of Azzurro” a cui ha fatto seguito il tour che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri europei e che a luglio lo farà approdare al Lucca Summer Festival. “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), è stato registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’orchestra composta da musicisti d’eccezione e vede inserita nella sua tracklist anche “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”. Il tour che sbarcherà in estate a Lucca partirà però a febbraio da Monaco di Baviera e vedrà Conte girare tutta l’Europa. Queste le date al momento in programma:

Venerdì 7 febbraio – Monaco di Baviera, Philharmonie im Gasteig

Sabato 21 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

Giovedì 30 aprile – Sanremo (IM), Teatro Ariston

Sabato 9 maggio – Zurigo, Samsung Hall

Giovedì 25 giugno – Lugano, Piazza Riforma

Venerdì 3 luglio – Vienna, Wiener Staatsoper

Venerdì 24 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Mercoledì 2 settembre – Villars-les-Dombes, Parc des Oiseaux

Il Lucca Summer Festival 2020

L’annuncio dell’esibizione di Paolo Conte arricchisce un cartellone, quello del Lucca Summer Festival 2020, che si preannuncia ancora una volta imperdibile. Al momento sono sei gli artisti già ufficializzati, ma ovviamente ne arriveranno altri nel corso dei prossimi mesi: spicca l’unica data italiana di Celine Dion. Questo, al momento, il cartellone degli eventi della prossima edizione del festival toscano: