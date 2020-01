King Krule: il nuovo album è "Man Alive!", ecco la tracklist

King Krule ha finalmente svelato la data d’uscita del suo nuovo album, atteso seguito di “The OOZ” (2017). Il disco si intitolerà “Man Alive!” e sarà disponibile sul mercato a partire da venerdì 21 febbraio 2020, pubblicato da True Panther Sounds / Matador Records. Archy Marshall, questo il vero nome di King Krule, ha condiviso la tracklist completa del nuovo album e il video, da lui stesso diretto, del primo singolo estratto “(Don’t Let the Dragon) Draag On”.

King Krule: tutto quel che sappiamo sul nuovo album “Man Alive!”

Archy Marshall, in arte King Krule, pubblicherà il suo quarto album di inediti il 21 febbraio 2020, a circa due anni e mezzo di distanza dal precedente “The OOZ” (2017). Il titolo del disco sarà “Man Alive!”, in uscita per True Panther Sounds / Matador Records. Ad anticiparne la pubblicazione, il talentuoso cantautore britannico ha condiviso il video ufficiale del singolo “(Don’t Let the Dragon) Draag On”, brano già incluso nel suo cortometraggio “Hey World!”, uscito lo scorso anno. Anche altre tracce di “Man Alive!” erano già presenti in “Hey World!”: “Perfecto Miserable,” “Alone Omen 3” e “Energy Fleets”. Il video di “(Don’t Let the Dragon) Draag On” è stato scritto e diretto dallo stesso King Krule, che nel precedente cortometraggio si era occupato della scrittura, lasciando la regia a Charlotte Patmore. “Man Alive!” sarà composto da 14 brani, ecco la tracklist completa dell’album:

Cellular Supermaché Stoned Again Comet Face The Dream Perfecto Miserable Alone Omen 3 Slinsky Airport Antenatal Airplane (Don’t Let the Dragon) Draag On Theme for the Cross Underclass Energy Fleets Please Complete Thee

Il tour 2020 di King Krule (nessuna data in Italia)

Lo scorso novembre, contemporaneamente all’uscita dello short film “Hey World!”, King Krule ha svelato le date del suo tour 2020. Il giovane cantautore sarà protagonista sui più importanti palchi d’Europa e UK durante tutto il mese di marzo, per poi prendere il volo oltreoceano ed esibirsi negli Stati Uniti d’America e in Canada nel mese di aprile. Purtroppo, nel calendario di King Krule non c’è nessuna data in Italia. Per chi ha voglia di fare un bel viaggio, ecco tutti i concerti in programma per il 2020:

UK / Europe

3 marzo Bruxelles, AB

4 marzo Parigi, L’Olympia

5 marzo Amsterdam, Melkweg

7 marzo Copenaghen, KB Hall

8 marzo Berlino, Columbiahalle

19 marzo Dublino, Olympia

21 marzo Glasgow, Barrowland

22 marzo Manchester, Albert Hall

24 marzo Londra, O2 Academy Brixton

USA / Canada