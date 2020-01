Elodie, due concerti a Roma e Milano ad aprile

L’annuncio l’ha dato lei stessa dai suoi canali social. Elodie, dopo la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ha già in programma le prime due date del suo nuovo tour: sono quelle del 16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano e quella del 18 aprile al Teatro Centrale di Roma. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 15 gennaio online su Ticketone.it e dalle ore 11 di lunedì 20 gennaio nei punti vendita convenzionati. Il prezzo dei biglietti è per entrambe le date di 20 euro più diritti di prevendita.

Il nuovo album “This is Elodie”

In attesa di vederla sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda”, Elodie ha annunciato anche l’uscita del suo nuovo album. Si chiamerà “This is Elodie”, anticipato dal singolo “Non è la fine” in collaborazione con Gemitaiz, disponibile in digitale e in radio dal 9 gennaio. L’album uscirà invece il 31 gennaio, una scelta anomala considerando che l’artista parteciperà al Festival di Sanremo. Ovviamente all’interno del disco non ci sarà il brano “Andromeda” ma verrà aggiunto il 7 febbraio in versione digitale, mentre nello stesso giorno uscirà la versione fisica del disco. «Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato due anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video», con queste parole Elodie racconta la nascita del nuovo album. Dopo il grande successo di “Margarita”, c’è grande attesa per conoscere i nuovi brani della cantante. Sui social ha poi spiegato: «Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato».

Il successo di “Margarita” e il brano “Andromeda”

A marzo 2019 ha collaborato con i The Kolors al brano “Pensare male”, certificato disco di platino, mentre a giugno è uscito “Margarita”, singolo prodotto da Takagi & Ketra in duetto con Marracash, suo attuale compagno nella vita. Il brano è stato certificato doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie vendute, mentre il video su Youtube ha superato quota 65.000.000 di visualizzazioni. Ad ottobre ha partecipato alla quarta versione de “Le ragazze di Porta Venezia” comparendo nel video accanto a Myss Keta, Noemi, Sofia Viscardi, Greta Menchi, Beba, Victoria Cabello e La Pina. Al Festival di Sanremo 2020 Elodie si presenterà con il brano “Andromeda” scritto da Mahmood, vincitore dell’ultima edizione della kermesse musicale, e Dario Faini (in arte Dardust). La coppia ha già collaborato con Elodie, infatti sono gli autori del brano “Nero Bali”.